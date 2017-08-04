Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Beşiktaş çıldırdı! Fenerbahçe'ye bir çalım daha

Beşiktaş stoper transferinde listesinin ilk sırasına Gustavo Gomez'i aldı. Siyah-beyazlılar Milan'ın Paraguaylı oyuncusunu 1 yıllığına kiralamak için girişimlere başladı.

04 Ağustos 2017 Cuma 11:09
Beşiktaş çıldırdı! Fenerbahçe'ye bir çalım daha

Beşiktaş'ta sıra stoper transferine geldi. Alvaro Negredove Jeremain Lens'i kadrosuna katan siyah-beyazlılar, savunma oyuncusu arayışlarına hız verdi.

Bir süredir farklı oyuncu alternatifleri üzerinde duran yönetim, listesinin ilk sırasına Gustavo Gomez'i aldı.

Fenerbahçe de istiyordu!

Milan ile ilk görüşmeyi yapan Beşiktaş, Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği futbolcuyu kiralamak için resmi teklifini sundu.

İtalyan ekibi teklife olumlu yaklaşırken, iki kulübün kiralama konusunda anlaşmaya varması halinde son sözü Gomez söyleyecek.

24 yaşındaki futbolcu, kararını Beşiktaş'a transfer olma yönünde vermesi halinde, gelecek sezon kiralık olarak siyah beyazlı formayı giyecek.

Geçen sezon başında da Beşiktaş'ın gündemine gelen Paraguaylı oyuncu, 8.5 milyon Euro bonservis bedeli ile Milan'ın yolunu tutmuştu. Geçen sezon istediği şansı yakalamayan Gomez, İtalyan ekibi ile 12'si ilk 11'de olmak üzere 19 maça çıktı.

Kariyerine Paraguay'ın Libertad takımında başlayan 24 yaşındaki oyuncu, 2014 yılında Lanus'a transfer olmuştu. (Ntv Spor)

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2017 Cuma 11:09
  1. Beşiktaş Haberleri
  2. Beşiktaş
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'nin hamlesi Almanya'yı fena bozmuş!
    1. Türkiye'nin hamlesi Almanya'yı fena..
    2. ABD 'canavar'ın satışına onay verdi
    3. Lucescu, Arda Turan'ı milli takıma..
    4. Kirli eller yine devrede! Asıl saldırı..
    5. Beşiktaş dünya çapında bir kulüp
    6. İlk adım atıldı: Bundan sonra elini..
    7. Bakanlık'tan flaş karar! Bu ürünler..
    8. Türkiye ve Katar'dan ortak İran kararı!
    9. Gerçek öldüğünde ortaya çıktı
    10. FETÖ'cü teröristlerin 'tek tip'..
    11. Rusya'dan karşı atak! 'Türkiye kozunu'..
    12. Sivasspor resmen Beşiktaş'ın yıldızını..
    13. Lucescu için kurşunun önüne atlarım!
    14. Putin talimatı verdi… Rusya, ABD’ye..
    15. ''Alex bana 'Fenerbahçe'ye git' dedi
    16. Dursun Özbek Fatih Terim'le masaya..
    17. Beşiktaş çıldırdı! Fenerbahçe'ye bir..
    18. Galatasaray'da yüzyılın bombası Ribery
    19. Selçuk İnan'ın parası Galatasaray'a..
    20. Babasının sözünü dinledi! Bir avuç..
    Emeklinin yüzü gülecek! Müjdeli haber nihayet geldi
    Emeklinin yüzü gülecek! Müjdeli haber nihayet geldi
    Mehmet Görmez'in yeni görevi
    Mehmet Görmez'in yeni görevi
    Fatih Altaylı neden çıldırdığını açıkladı!
    Fatih Altaylı neden çıldırdığını açıkladı!
    Dünyayı tedirgin eden hamle! 100 bin asker ile gidiyorlar
    Dünyayı tedirgin eden hamle! 100 bin asker ile gidiyorlar