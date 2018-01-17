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Beşiktaş Çekya temsilcisini devirdi

Beşiktaş Sompo Japan kendi sahasında Çekya temsilcisi CEZ Nymburk'u 91-80 mağlup etti.

17 Ocak 2018 Çarşamba 01:40
Beşiktaş Çekya temsilcisini devirdi

FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 11'inci hafta maçında Beşiktaş Sompo Japan kendi sahasında Çekya temsilcisi CEZ Nymburk'u 91-80 mağlup etti.
Akatlar Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye deplasman ekibi iyi başlarken, ilk periyot 29-25'lik CEZ Nymburk üstünlüğü ile tamamlandı. 2'nci periyotta rakibine yalnızca 8 sayı fırsatı veren Beşiktaş, rakip potaya 26 sayı gönderdiği çeyreğin ardından devreye 51-37 önde girdi.
3'üncü periyotta Nymburk ekibi farkı indirse de, son periyotta skor üstünlüğünü rakibine bırakmayan temsilcimiz Beşiktaş Sompo Japan parkeden 91-80 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş Sompo Japan 8'inci galibiyetini alırken, Çekya ekibi Nymburk 4'üncü mağlubiyetini aldı.

SALON: Akatlar
HAKEMLER: Lorenzo Baldini, Martins Kozlovskis, Uros Nikolic
BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Clark 15, Erkan, Adams 15, Sertaç 10, Strawberry 18, Kenan 14, Diebler 3, Palacios 5, Weems 11
CEZ NYMBURK: Ray 13, Benda 8, Pumprla 5, Lawrence 7, Berisha 13, Peterka 11, Bohacik 2, Davis, Barac 4, Kriz 7, Vyoral 7, Hruban 3
1'İNCİ PERİYOT: 25-29
İLK YARI: 51-37
3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-60

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 01:40
  1. FIBA Şampiyonlar Ligi
  2. Beşiktaş Sompo Japan
  3. Çekya temsilcisi
  4. CEZ Nymburk
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