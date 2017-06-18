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Beşiktaş camiası iftar yemeğinde buluştu

Beşiktaş Kulübünün geleneksel iftarı, Vodafone Park'ta gerçekleştirildi.

18 Haziran 2017 Pazar 00:52
Beşiktaş camiası iftar yemeğinde buluştu

İftar yemeğine, Kulüp Başkanı Fikret Orman, yönetim kurulu üyeleri, eski futbolcular, kulüp sponsorları ve çok sayıda davetli katıldı. 

Yemeğin ardından bir konuşma yapan Başkan Orman "Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Omuz omuza daha büyük başarılara imza atacağımızdan şüphem yok. Şimdi daha çok çalışmalıyız ve Beşiktaş'ın armasındaki kutsal yıldızı en yükseğe taşımalıyız." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluğu kazanarak Beşiktaş camiasının karşısına çıktığını vurgulayan Orman, şunları kaydetti:

"Geçen sene burada, iki yıldızlı son formalarımızı alın, demiştim. Hamdolsun sizin karşınıza böyle bir başarı ile çıkmanın mutluluğunu yaşıyorum. İki sene üst üste şampiyon olduk ve üçüncü yıldızı gururla göğsümüze taktık. Ne yaptıysak hep beraber yaptık. Taraftarlarımızdan yönetici arkadaşlarım ve kulüp çalışanlarına kadar tüm bireylere, sponsorlara, destekten dolayı teşekkür ediyorum."

 

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 00:52
  1. Beşiktaş
  2. Fikret Orman
  3. Beşiktaşlılar iftarda buluştu
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