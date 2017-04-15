Beşiktaş büyük karşılaşma için hazırlıklara başladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final 2. maçında Lyon ile perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş büyük karşılaşma için hazırlıklara başladı
Eklenme: 15 Nisan 2017, 15:25

Siyah-beyazlılarda Lyon mesaisi başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenmanda Lyon maçında oynayan oyuncular idmanı 5’e 2 çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışması yaparak tamamladı.

Diğer oyuncular ise pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yaptı.

Antrenman tam sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Lyon hazırlıklarına pazartesi günü saat 19.00’da basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.

 
EtiketlerBeşiktaşAvrupaŞenol Güneş
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