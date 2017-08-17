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Beşiktaş-Bursaspor maçı için flaş karar

26 Ağustos'ta oynanacak olan Beşiktaş-Bursaspor maçında, Bursasporlu taraftarların stada alınmayacağı açıklandı.

17 Ağustos 2017 Perşembe 01:37
Beşiktaş-Bursaspor maçı için flaş karar

Bursaspor Kulübü, resmi internet sitesinde yaptığı duyuru ile taraftarlarının 3'üncü hafta İstanbul’da oynanacak Beşiktaş maçını izleyemeyeceklerini açıkladı.

 
Kulübün internet sitesinde yer alan duyuru şöyle:
 
"Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu'nun üçüncü haftasında 26.08.2017 tarihinde Vodafone Park Stadı'nda oynayacak Beşiktaş maçına İstanbul İl Güvenlik Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda taraftarlarımız alınmayacaktır.”

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 01:37
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