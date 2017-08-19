Beşiktaş, Bursaspor maçı hazırlıkları başladı

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda dinlenme, kondisyon ve taktik çalışma gerçekleşti. Dün Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmada görev alan futbolcular antrenmanı salonda rejenerasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise antrenmana takım halinde sahada yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, şut çalışması ve minik kale maç yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi.

Beşiktaş, yarın izin yapacak ve hazırlıklarına pazartesi günü saat 18.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.