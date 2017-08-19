Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Beşiktaş, Bursaspor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Süper Lig’in 3. haftasında evinde Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:17
Beşiktaş, Bursaspor maçı hazırlıkları başladı

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda dinlenme, kondisyon ve taktik çalışma gerçekleşti. Dün Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmada görev alan futbolcular antrenmanı salonda rejenerasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise antrenmana takım halinde sahada yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, şut çalışması ve minik kale maç yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi.

Beşiktaş, yarın izin yapacak ve hazırlıklarına pazartesi günü saat 18.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:17
  1. Beşiktaş
  2. Kasımpaşa
  3. Bursaspor
  4. Bursa
  5. Şenol Güneş
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Jandarma Komutanı belli oldu
    1. Jandarma Komutanı belli oldu
    2. Zekeriya Öz'ün 5 milyon dolarlık..
    3. Gerede’de cezaevi inşaatı başlıyor
    4. Gerede’de cezaevi inşaatı başlıyor
    5. ADA Treni Mithatpaşa’dan seferlere..
    6. Kaymakam Çimşit, 3 çocuğun boğulduğu..
    7. Şüphe üzerine durdurulan çocuğun..
    8. Aba Güreşini Dünya tanıyor
    9. Yangında üç çocuğunu kaybeden acılı..
    10. Milas’a yeni jandarma komutanı
    11. Kaymakam Düzgün’ün takımı muhtarları..
    12. Boksta Ukrayna’da 2 altın, 6 bronz
    13. Japon bilim insanları erimeyen..
    14. Otobüs terminallerinde Kurban Bayramı..
    15. Başkan Çelik, şampiyonlarla buluştu
    16. Türkiye arıyordu, İspanya'da yakaladı
    17. Tevfik Fikret, mezarı başında anıldı
    18. Fındık üreticileri miting istiyor
    19. Nöbette kaza kurşunu: 1 polis hayatını..
    20. Ala’dan şehit ailelerine ziyaret
    Hamallık yapıyordu! Lotodan para kazandı… Lüks arabalar, villalar, çeteler derken… Böyle bitti!
    Hamallık yapıyordu! Lotodan para kazandı… Lüks arabalar, villalar, çeteler derken… Böyle bitti!
    Amerika’dan çok sert açıklama: O ülkeye yapılacak saldırı bize yapılmıştır!
    Amerika’dan çok sert açıklama: O ülkeye yapılacak saldırı bize yapılmıştır!
    Deniz Baykal'dan 'Erdoğan' itirafı: Kepaze olurduk!
    Deniz Baykal'dan 'Erdoğan' itirafı: Kepaze olurduk!
    Yıllık izin yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
    Yıllık izin yönetmeliğinde değişiklik yapıldı