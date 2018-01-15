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Beşiktaş Boyko'yu Club Brugge kiraladı

Beşiktaş Kulübü, Denys Boyko'nun Club Brugge'e kiralanması için görüşmelere başlandığını açıkladı

15 Ocak 2018 Pazartesi 16:12
Beşiktaş Boyko'yu Club Brugge kiraladı

Beşiktaş Kulübü, kalecileri Denys Boyko'ya kiralık olarak göndermek için Club Brugge ekibiyle görüşmelere başlandığını açıkladı.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle;

"Profesyonel futbolcumuz Denys Boyko'nun geçici transferi konusunda Club Brugge kulübü ile görüşmelere başlanmıştır."

Bu arada Ukraynalı kaleci, geçtiğimiz günlerde yurtdışına çıkarken görüntülenmiş, yaptığı kısa açıklamada, "Tatile gidiyorum" demişti. Boyko ayrıca, 'Takımdan ayrılacak mısın?' sorusuna, "Bilmiyorum" yanıtını vermişti.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 16:12
  1. Beşiktaş
  2. brugge
  3. boyko
  4. kiralık
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