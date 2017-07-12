Beşiktaş borsaya bildirdi
Fransız devi Lyon, Beşiktaş'tan Marcelo Guedes'i renklerine bağladı. Beşiktaş, görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.12 Temmuz 2017 Çarşamba 16:23
Beşiktaş, Marcelo Guedes'in Lyon'a transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
8,5 MİLYON EURO BONSERVİS
Bir süredir Marcelo'yu kadrosuna katmak için ısrarını sürdüren Fransız ekibi Lyon, siyah beyazlı takımla anlaşmaya vardı. Marcelo'nun kısa süre içerisinde Fransa'ya giderek sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.
Yapılan son görüşmelerin ardından iki kulüp 8.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında el sıkıştı.