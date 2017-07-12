Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Beşiktaş borsaya bildirdi

Fransız devi Lyon, Beşiktaş'tan Marcelo Guedes'i renklerine bağladı. Beşiktaş, görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 16:23
Beşiktaş borsaya bildirdi

Beşiktaş, Marcelo Guedes'in Lyon'a transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

8,5 MİLYON EURO BONSERVİS

Bir süredir Marcelo'yu kadrosuna katmak için ısrarını sürdüren Fransız ekibi Lyon, siyah beyazlı takımla anlaşmaya vardı. Marcelo'nun kısa süre içerisinde Fransa'ya giderek sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

Yapılan son görüşmelerin ardından iki kulüp 8.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında el sıkıştı.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 16:23
  1. beşiktaş
  2. bjk
  3. Marcelo Guedes
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Metro İstanbul'dan "yayılarak oturma" uyarısı
    1. Metro İstanbul'dan "yayılarak oturma"..
    2. "Medya Yahudilerin İslam'a karşı ilk..
    3. Amerika Dışişleri Bakanı Tillerson..
    4. Rosatom Akkuyu’ya nükleer yakıt..
    5. DEAŞ hücrelerine baskın düzenlemeye..
    6. 'Kara Harp Okulu' iddianamesi hazırlandı
    7. Facebook Messenger’a reklam geliyor
    8. Darbeci 2 askere 15'er yıl hapis cezası
    9. Donald Trump'ın etrafını bir anda..
    10. Vukovic Olympiakos'la anlaştı
    11. Altınok: Mücadeleyi hep beraber..
    12. Erdoğan: Onları Rabbimin kahretmesini..
    13. İstanbul'da 200 milyar dolarlık dev..
    14. 40 ülkeden toplam 600 bilim insanı..
    15. Beşiktaş borsaya bildirdi
    16. Açıklama geldi! Dolar çakılıyor...
    17. Eylem için Diyarbakır'a gelen..
    18. Düden Şelalesi 'susuz' kaldı
    19. İngiltere'de işsizlik son 42 yılın en..
    20. Başbakan Yıldırım: Hesabını soracağız
    Türkleri istemiyoruz tagı açtılar... Türkler evine gitsin eylemleri başladı
    Türkleri istemiyoruz tagı açtılar... Türkler evine gitsin eylemleri başladı
    Musul'da karşı saldırı başladı
    Musul'da karşı saldırı başladı
    Savaş gemileri yola çıktı! 3 ülke Çin'e karşı birleşti
    Savaş gemileri yola çıktı! 3 ülke Çin'e karşı birleşti
    15 Temmuz'dan bir kaç gün sonra... 'Cumhurbaşkanı burada' deyip tekbir getirince herkes uyanıyor...
    15 Temmuz'dan bir kaç gün sonra... 'Cumhurbaşkanı burada' deyip tekbir getirince herkes uyanıyor...