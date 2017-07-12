Beşiktaş borsaya bildirdi

Beşiktaş, Marcelo Guedes'in Lyon'a transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

8,5 MİLYON EURO BONSERVİS

Bir süredir Marcelo'yu kadrosuna katmak için ısrarını sürdüren Fransız ekibi Lyon, siyah beyazlı takımla anlaşmaya vardı. Marcelo'nun kısa süre içerisinde Fransa'ya giderek sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

Yapılan son görüşmelerin ardından iki kulüp 8.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında el sıkıştı.