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Beşiktaş bombayı patlattı! Pepe...

Beşiktaş'ın büyük ölçüde anlaşmaya vardığı Pepe'nin kiralanan özel uçakla TSİ 17.00'de İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

04 Temmuz 2017 Salı 14:12
Beşiktaş bombayı patlattı! Pepe...

Beşiktaş'ın büyük ölçüde anlaşmaya vardığı Portekizli yıldız Pepe, Lizbon'dan özel uçakla İstanbul'a geliyor.

NTV'nin haberine göre, bonservisi elinde olan futbolcu Pepe, Lizbon'dan yerel saatle 14.00'de havalanacak uçakla İstanbul'a gelecek.

ÖZEL UÇAK KİRALANDI!

Pepe için Beşiktaşlı işadamı Mesut Toprak'ın özel uçağı kiralandı.

OTELDE YER AYIRTILDI

Pepe için İstanbul'daki Four Seasons Otel'de yer ayırtıldı. Pepe'nin Türkiye saati ile 17.00'de İstanbul'da olması bekleniyor...

Beşiktaş Asbaşkanı Umut Güner, yönetim kurulu üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İdari Menajer Ali Naibi ve menajer Ahmet Bulut 34 yaşındaki oyuncu ile bu sabah son detayları konuşmuştu. Siyah beyazlılar Portekizli stopre son olarak yıllık 4 milyon euro'dan 2 yıllık sözleşme teklifinde bulunmuş ve anlaşma sağlanmıştı.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 14:12
  1. BEŞİKTAŞ
  2. PEPE
  3. İSTANBUL
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