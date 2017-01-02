Beşiktaş bir transferi daha bitiriyor!

Bonservisi Shakhtar Donetsk'te olan ve Zorya'da forma giyen Eduard Sobol'la anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, 1,5 yıllık kiralama isteğine Shakhtar'ın vereceği cevabı bekliyor.

Caner Erkin'in sezonu kapatmasının ardından sol bek için uzun süredir arayışta olan siyah-beyazlılar, Eduard Sobol ile anlaştı. Zorya'da kiralık oynayan ve bonservisi 2020 yılına kadar Shakhtar Donetsk'te olan 21 yaşındaki futbolcu, kulübünün de 1,5 yıllık kiralama teklifini kabul etmesi durumunda ikinci yarıda Beşiktaş forması giyecek.

SOBOL'U TANIYALIM



2012-13 sezonu öncesi teknik direktör Mircea Lucescu'nun raporuyla Shakhtar'a transfer olan Ukraynalı futbolcu, 2014-15'in devre arasında Metalurh'a, bir sonraki yıl da Metalist'e kiralandı. Bu sezonu da Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Zorya'da kiralık geçiren 21 yaşındaki futbolcu, 18 resmi karşılaşmada oynadı. Ukrayna Milli Takımı'nda 4 kez şans bulan 1.79 boyundaki sol bek, A Milli Takımımız'a karşı da Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki karşılaşmada forma giydi. Bu arada teknik kapasitesi yüksek olan genç futbolcu, Zorya'da teknik ekip tarafından orta alanın solunda da oynatılıyor.



Bu transferin de bu akşam saatlerinde kesinleşmesi bekleniyor.