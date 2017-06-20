İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Beşiktaş belediyesi binasına LGBT'li sapkınların bayrağını astı!

CHP'li Beşiktaş belediyesi, dün başlayan ve 25 Haziran’da sona erecek İstanbul LGBTİ+ Onur(suzluk) Haftası için binasına LGBT'li sapkınların simgesel olarak kullandığı çeşitli renklerden oluşan bayrağını astı.

20 Haziran 2017 Salı 00:27
Beşiktaş belediyesi binasına LGBT'li sapkınların bayrağını astı!

CHP'li Beşiktaş belediyesi, dün başlayan ve 25 Haziran’da sona erecek İstanbul LGBTİ+ Onur(suzluk) Haftası için binasına LGBT'li sapkınların simgesel olarak kullandığı gökkuşağı bayrağını astı.

Sapkınları destekleyen belediye, fotoğrafı, efsanevi Britanyalı rock grubu Queen’in vokali Freddie Mercury’ye selam göndererek paylaştı.

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 00:27
  1. Beşiktaş belediyesiLGBT'li sapkınların bayrağını astı
  2. Beşiktaş belediyesi
  3. LGBT'li sapkınlar
  4. LGBT
  5. LGBT barağı
  • Emre B. ÇarkmanEmre B. Çarkman10 sa önce
    Bunlar Allah'dan korkmaz kuldan utanmaz. Yüce Rabb'ime tek duam kahhar sıfatıyla kahrü perişan eylesin inşeallah. Lut Kavminin torunları da chp zihniyetinden cesaret almasa bu kadar gür çıkmazdı sesleri. Koskoca Devlet-i Ali'nin topraklarında olan olaylar yüzünden ecdadın kemikleri sızlıyordur :(
  • KeskinKeskin11 sa önce
    Sizi pislikler defolun Osmanlı ecdadımızın topraklarından!
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Bakan'dan kamu borçları için son çağrı: Bir daha olmayacak!
  1. Bakan'dan kamu borçları için son..
  2. Sağlık alanında büyük devrim! Artık..
  3. Dünyada en çok mülteci Türkiye'de
  4. Japon devi iflas etti
  5. Galatasaray'ın istediği yıldız..
  6. Yarın akşam Kadir Gecesi
  7. MR odasında korku dolu anlar! Belinden..
  8. Bursaspor'la 3 yıllığına anlaştı
  9. Bülent Arınç yeni mesleğini açıkladı…..
  10. Kastamonu'da rahatsızlanan askerlerin..
  11. Fenerbahçe'ye piyango vurdu
  12. Avustralya'dan Suriye kararı
  13. Ramazan Bayramı'nda havalar nasıl..
  14. İspanyol basınından flaş Beşiktaş..
  15. Hakan Balta'nın yeni takımı belli oldu
  16. Sabah saatlerinde sır cinayet: 2 ölü
  17. ABD'den Rusya'ya rest! Kendimizi..
  18. Günlerce kral dairesinde kaldı…..
  19. İkiye bölünen bu araçtan sağ çıktılar
  20. Fenerbahçe'de Moussa Sow kararı!
'Suudi Arabistan, Türkiye'nin teklifini reddetti'
'Suudi Arabistan, Türkiye'nin teklifini reddetti'
Askerlerin zehirlenmesiyle ilgili korkunç şüphe!
Askerlerin zehirlenmesiyle ilgili korkunç şüphe!
Ve Katar haraca mecbur edildi!
Ve Katar haraca mecbur edildi!
Erdoğan'dan Aydın Doğan'a terör uyarısı!
Erdoğan'dan Aydın Doğan'a terör uyarısı!