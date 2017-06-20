Beşiktaş belediyesi binasına LGBT'li sapkınların bayrağını astı!
CHP'li Beşiktaş belediyesi, dün başlayan ve 25 Haziran’da sona erecek İstanbul LGBTİ+ Onur(suzluk) Haftası için binasına LGBT'li sapkınların simgesel olarak kullandığı çeşitli renklerden oluşan bayrağını astı.20 Haziran 2017 Salı 00:27
CHP'li Beşiktaş belediyesi, dün başlayan ve 25 Haziran’da sona erecek İstanbul LGBTİ+ Onur(suzluk) Haftası için binasına LGBT'li sapkınların simgesel olarak kullandığı gökkuşağı bayrağını astı.
Sapkınları destekleyen belediye, fotoğrafı, efsanevi Britanyalı rock grubu Queen’in vokali Freddie Mercury’ye selam göndererek paylaştı.