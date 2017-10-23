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Beşiktaş - Başakşehir maçının kadroları belli oldu

Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak maçın kadroları belli oldu.

23 Ekim 2017 Pazartesi 19:23
Beşiktaş - Başakşehir maçının kadroları belli oldu

Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak maçın kadroları belli oldu.

BEŞİKTAŞ - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

STAT: Vodafone Park
HAKEM: Mete Kalkavan

SAAT: 20.00
YAYIN: beIN SPORTS 1

BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Tolgay, Atiba, Lens, Talisca, Quaresma, Cenk
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Clichy, Attamah, Epureanu, Caiçara, Mahmut, Emre, Visca, Mossoro, Elia, Adebayor
TEKNİK DİREKTÖR: Abdulah Avcı

 

 

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 19:23
  1. Beşiktaş
  2. Medipol Başakşehir
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