Beşiktaş - Başakşehir maçının kadroları belli oldu
Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak maçın kadroları belli oldu.23 Ekim 2017 Pazartesi 19:23
Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak maçın kadroları belli oldu.
BEŞİKTAŞ - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
STAT: Vodafone Park
HAKEM: Mete Kalkavan
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN SPORTS 1
BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Tolgay, Atiba, Lens, Talisca, Quaresma, Cenk
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Clichy, Attamah, Epureanu, Caiçara, Mahmut, Emre, Visca, Mossoro, Elia, Adebayor
TEKNİK DİREKTÖR: Abdulah Avcı