Beşiktaş Babel'in transferini resmen açıkladı

Beşiktaş, Ryan Babel'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

İşte Babel transferinin detayları;

Beşiktaş'ın devre arasında İspanya'nın Deportivo La Coruna takımından transfer ettiği Ryan Babel, siyah- beyazlı formayı giydi. 'Kartal Duruşu' yaparak objektiflere poz veren Hollandalı yıldız ile 2.5 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi. Bir süredir İstanbul'da bulunan ve menajeriyle birlikte Beşiktaş ile pazarlıklarını sürdüren Ryan Babel'in son teklife olumlu yanıt verdiği ve işin artık resmi sözleşme imzalamaya kaldığı açıklandı. Beşiktaş formasını üzerine geçirerek 'Kartal Duruşu' yapan Babel'in yarım sezon için Beşiktaş'tan 500 bin euro garanti para alacağı öğrenildi. Bonservis sorunu bulunmayan 30 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusunun ayrıca 250 bin euro imza parası alacağı dile getirildi.

YILLIK 1.4 MİLYON EURO



Türkiye'de iki sezon Kasımpaşa forması da giyen Babel'in 2017-18 ve 2018-19 sezonları için 1.4 milyon euro alacağı ifade edildi. Kariyerine Hollanda'nın Ajax takımında başlayan Beşiktaş'ın yeni transferi, 2007'de 17 milyon euro'ya Liverpool'a, 2010'da buradan 7 milyon euro'ya Hoffenheim'a transfer olmuştu. Daha sonra Ajax, Kasımpaşa ve Al-Ain'de oynayan Babel, son olarak İspanya'da Deportivo forması giydi.



ÖZEL ÇALIŞMALAR YAPTI



Deportivo ile bağlarını kopardıktan sonra 24 Aralık'ta İstanbul'a gelen Ryan Babel, formunu kaybetmemek için bir fitness salonunda özel çalışmalar yaptı. Kampa hazır bir şekilde girmek isteyen Hollandalı'nın idman görüntüleri sosyal medyada yoğun şekilde paylaşılmıştı.