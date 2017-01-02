Beşiktaş Babel'i KAP'a bildirdi

Beşiktaş, devre arası transfer dönemine hızlı başladı. Siyah-beyazlılar, bir süredir görüşme halinde olduğu ve İstanbul'a getirdiği Babel'in transferi konusunda Deportivo ile görüşmelere başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Ryan Babel'in transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Eklenme: 02 Ocak 2017, 12:39
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Beşiktaş, devre arası transfer dönemine hızlı başladı. Siyah-beyazlılar, bir süredir görüşme halinde olduğu ve İstanbul'a getirdiği Babel'in transferi konusunda Deportivo ile görüşmelere başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.