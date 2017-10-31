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Beşiktaş, Avrupa'da 200. maçına çıkacak

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu dördüncü karşılaşmasında yarın Fransa'nın Monaco takımını konuk edecek Beşiktaş, iki farklı kategoride "Dalya" diyecek.

31 Ekim 2017 Salı 18:35
Beşiktaş, Avrupa'da 200. maçına çıkacak

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında hem 200. karşılaşmasına çıkacak hem de rakipleriyle 100. kez evinde karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 199 maçtan 76'sını kazandı, 81'ini yitirdi, 42'sinde de berabere kaldı.Avrupa arenasındaki 199 karşılaşmada rakip fileleri 260 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 283 gol gördü.

- Üst üste 4 galibiyet aldı

Beşiktaş, Türk futbol tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde ilk 3 maçını kazanan ilk takım oldu.

Porto'yu deplasmanda 3-1 yenerek G Grubu mücadelesine başlayan siyah-beyazlı ekip, evinde Leipzig'i 2-0 mağlup etti. Dış sahada bu sefer Monaco'ya 2-1 üstünlük kuran Beşiktaş, büyük bir başarıya imza attı.

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde bir başka Fransa temsilcisi Olympique Lyon'u 2-1 yenen Beşiktaş, Avrupa'da üst üste 4 galibiyet elde etti.

- Beşiktaş'ın Avrupa performansı

 

- Farklı galibiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı 5-0 yenerek elde etti.

Siyah-beyazlı takım, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i 2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi organizasyonunda İstanbul'da 5-1 mağlup ederek farklı bir skora daha imza attı. Beşiktaş ayrıca 2005-2006'da UEFA Kupası'nda Liechtenstein ekibi Vaduz'u İstanbul'da 5-1 yendi.

- En farklı yenilgi Liverpool'dan

Beşiktaş, Avrupa arenasında tarihindeki en farklı yenilgisini ise 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Liverpool ekibi karşısında deplasmanda 8-0'lık skorla yaşadı.

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibine dış sahada 6-0 mağlup olan Beşiktaş, 2000-2001'de yine bu organizasyonda İngiltere temsilcisi Leeds United'a da aynı skorla yenilmişti.

- Hükmen aldığı galibiyetler

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında iki kez rakiplerini hükmen galibiyetlerle saf dışı bıraktı.

Beşiktaş, 1958-1959 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen galip ilan edildi. Siyah-beyazlı takım ayrıca 1986-1987'de aynı kupada 2. turda Kıbrıs Rum Kesimi'nin Apoel ekibinin sahada yer almaması sonrası hükmen galip ilan edilip turu geçen taraf oldu.

- Monaco ile ikinci kez

Siyah-beyazlı ekip, Monaco ile tarihinde ikinci kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, Fransız ekipleriyle şu ana dek 9 karşılaşma yaptı. Bu maçların 4'ünü kazanan siyah-beyazlılar, 1 mücadeleden de beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, Fransız rakiplerine 4 kez de mağlup oldu.

Siyah-beyazlı ekip, Fransa temsilcileriyle yaptığı son 2 maçı kazanmayı bildi. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Olympique Lyon ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, çeyrek final ikinci maçında rakibini 2-1 mağlup etti. Penaltı atışlarında Fransa temsilcisinin 7-6 gerisinde kalan Beşiktaş, elendi. Siyah-beyazlı takım, bu sezon da Monaco'yu deplasmanda 2-1 yenme başarısı gösterdi.

Fransa temsilcilerine 13 gol atan siyah-beyazlı takım, kalesinde de 14 gol gördü.

Sezon Maç Sonuç

1994-1995 (Kupa Galipleri) Beşiktaş-Auxerre 2-2 Auxerre-Beşiktaş 2-0
1997-1998 (Şampiyonlar Ligi) Beşiktaş-PSG 3-1 PSG-Beşiktaş 2-1
2007-2008 (Şampiyonlar Ligi) Olympique Marsilya-Beşiktaş 2-0 Beşiktaş-Olympique Marsilya 2-1
2016-2017 (UEFA Avrupa Ligi) Olympique Lyon-Beşiktaş 2-1 Beşiktaş-Olympique Lyon 2-1 (6-7 penaltı)

2017-2018 (Şampiyonlar Ligi) Monaco-Beşiktaş 1-2

Bu arada Monaco, Türk takımlarıyla 10. kez karşı karşıya gelecek. Avrupa'da Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile karşılaşan Fransız ekibi, Galatasaray ile oynadığı 6 maçın 3'ünü kazandı. İki takım arasındaki 1 maçta eşitlik bozulmazken, Galatasaray, rakibine 2 karşılaşmada üstünlük sağladı.

Monaco ile geçen sezon karşı karşıya gelen Fenerbahçe ise evindeki mücadeleyi kazanırken, deplasmanda rakibine mağlup oldu. Fransa temsilcisi, Beşiktaş ile oynadığı ilk maçtan da mağlup ayrıldı.

- Evinde de "Dalya" maçına çıkacak

Siyah-beyazlı ekip, evindeki 100. Avrupa kupası maçını Monaco'ya karşı yapacak.

Avrupa kupalarında rakiplerini 99 kez evinde konuk eden Beşiktaş, 52 galibiyet aldı. İç sahada rakipleriyle 23 kez berabere kalan siyah-beyazlı takım, 24 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı.

Evindeki maçlarda rakip fileleri 148 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 98 gol gördü.

Siyah-beyazlı ekip, iç saha maçlarından 2'sini İstanbul dışında oynamak zorunda kaldı. Beşiktaş, 1986-1987 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek finalinde Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibiyle İstanbul'da yapması gereken karşılaşmayı, hava şartları nedeniyle İzmir'de oynadı. Siyah-beyazlı takım, bu karşılaşmada rakibine 5-0 mağlup oldu.

Beşiktaş, bir iç saha mücadelesinde de cezası nedeniyle rakibini Almanya'da konuk etti. 2003-2004'te Şampiyonlar Ligi'nde yer alan siyah-beyazlı takım, Chelsea ile Gelsenkirchen'de karşı karşıya gelirken, İngiliz ekibine 2-0 yenildi.

- İç sahada başarılı dönem

Beşiktaş, Avrupa kupalarında son dönemde iç sahada başarılı bir performansa imza attı.

Siyah-beyazlılar, son 5 sezonda Avrupa kupalarında rakiplerini 18 kez konuk ederken, söz konusu müsabakalarda şu ana dek sadece bir yenilgi aldı. Beşiktaş, bu mağlubiyeti de 2014-2015 sezonunda, Slaven Bilic yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde Belçika temsilcisi Club Brugge'a 3-1 yenilerek yaşadı.

Beşiktaş, bu periyottaki iç saha maçlarında rakiplerine 10 kez üstünlük sağlarken, 7 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

Evindeki son 18 maçta 30 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 16 gol gördü.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 18:35
  1. Beşiktaş
  2. Avrupa kupaları
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