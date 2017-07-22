Beşiktaş, Avrupa kulüplerini solladı

Siyah-beyazlılar, VIP salon ve loca haricindeki en pahalı kombine bilet kategorisinde Bayern Münih, Benfica, Monaco, Spartak Moskova ve Shakhtar Donetsk'i geride bıraktı.

VIP salon ve loca haricindeki en pahalı kombine bilet kategorisinde Beşiktaş, geçen sezon liglerinde mutlu sona ulaşan Bayern Münih, Benfica, Monaco, Spartak Moskova ve Shakhtar Donetsk'i geçti.

2017-2018 UEFA Şampiyonlar Ligi grup kuralarına 1. torbadan katılarak turnuvada Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri arasında yer alan Real Madrid, Bayern Münih, Chelsea, Juventus, Benfica, Monaco, Spartak Moskova ve Shakhtar Donetsk'in sezonluk kombine bilet fiyatları belli oldu.

AA muhabirinin kulüplerin internet sitelerinden edindiği bilgilere göre, Beşiktaş tarafından 18 Mayıs 2017'de satışa sunulan birinci kategorideki en pahalı kombine biletin fiyatı 4 bin 750 lira olurken, kulübün en ucuz kombine bileti (8. kategori) bin 250 liradan satılıyor.

2016-2017 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak, kupayı toplamda 12. kez müzesine götürme başarısı gösteren İspanyol temsilcisi Real Madrid'in loca haricindeki en pahalı kombine bileti 2 bin 384 avrodan (9 bin 802 lira) satışa sunulurken, Şampiyonlar Ligi'nin finalisti İtalyan ekibi Juventus'un en pahalı kombine biletinin fiyatı bin 795 avro (7 bin 388 lira) olarak belirlendi.

Başkent ekibinin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile Galli sağ kanat oyuncusu Gareth Bale gibi birçok ünlü ismi kadrosunda bulunduran yıldızlar topluluğu Real Madrid'i, sahası Santiago Bernabeu'da bir sezon boyunca izlemek için en az 145 avroyu (596 lira) gözden çıkarmak gerekiyor.

Geçen sezon Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) şampiyonluk ipini göğüsleyen Bayern Münih, yeni sezon kombine bilet fiyatlarını internet sitesinde paylaştı.

Kadrosunda Alman kaleci Manuel Neuer, Fransız kanat oyuncusu Franck Ribery, Hollandalı milli futbolcu Arjen Robben ve Polonyalı golcü Robert Lewandowski gibi yıldızlara yer veren ve son olarak bu ay Kolombiyalı yıldız futbolcu James Rodriguez'i de renklerine bağlayan Bavyera ekibinin iç saha maçlarını Allianz Arena'da izlemek isteyen taraftarlar en az 80 avro (329 lira) ödemek zorunda.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, engelli tribününde maç izleme bedelinin 80 avro olduğu 68 bin koltuk kapasiteli Allianz Arena'daki en pahalı kombine bilet 750 avro (3 bin 86 lira) karşılığında satın alınabiliyor.

İtalyan teknik direktör Antonio Conte yönetiminde geçen sezon İngiltere Premier Lig'i şampiyon tamamlayan Chelsea'nin yaptığı açıklamada en pahalı tribün bileti bin 250 sterlin (5 bin 723 lira) karşılığında satışa sunulurken, en ucuz kombine biletin fiyatı ise 285 sterlin (bin 305 lira) olarak belirlendi.

VIP bölümündeki en hesaplı kombine biletin 2 bin 795 sterlin (12 bin 805 lira) artı KDV olduğu Stamford Bridge'deki ikramsız ve loca haricindeki tüm kombine biletlerin tükendiği ifade ediliyor.

JUVENTUS'UN EN PAHALI BİLETİ 7 BİN 388 LİRA

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) son 6 sezonun şampiyonu Juventus'un en pahalı kombine biletinin fiyatı bin 795 avro (7 bin 388 lira) olarak kaydedildi.

Kadrosuna son olarak Brezilyalı kanat oyuncusu Douglas Costa'yı katan Torino ekibinden yapılan açıklamada, en ucuz biletin fiyatı ise 270 avro (bin 111 lira) olarak duyuruldu.

Geçen sezon Portekiz Premier Ligi'nde şampiyon olarak Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt olarak katılan Benfica'yı sezon boyunca tribünden takip etmek için öncelikle "Red Pass" (Kırmızı Pasaport) olarak adlandırılan ve sahiplerine devir ve müze ziyareti gibi ayrıcalıklar sağlayan kulüp kartını satın almak gerekiyor.

Red Pass kartına sahip olan futbolseverler kombine kart satın alma ve yenileme işlemlerini kulübün internet sitesi üzerinden yapabiliyor.

İç saha maçlarını, Estadio da Luz (Işık Stadı) isimli stadyumda oynayan Benfica'nın loca haricindeki en pahalı tribün biletinin fiyatı 465 avro (bin 913 lira) karşılığında satılırken, kırmızı-beyazlı kulübün en ucuz maç biletinin tutarı ise 49,5 avro (203 lira) olarak açıklandı.

Fransa liginde Paris Saint-Germain'in 4 sezonluk şampiyonluk serisine geçen sezon son veren Monaco'yu bir sezon boyunca protokol tribününden izlemenin bedeli bin 100 avro (4 bin 525 lira) olurken bu kategorinin indirimli fiyatı ise 850 avro (3 bin 497 lira) oldu.

II. Louis Stadı'ndaki en ucuz bilet 49 avro (201 lira) karşılığında Monaco'ya gönül veren genç yaştaki taraftarlar için satışa sunulurken, yetişkinler için en ucuz biletin indirimli fiyatı 120 avro (494 lira) olarak belirlendi. Kale arkası kategorisinin indirimsiz fiyatı ise 180 avro (741 lira) bedelden satılıyor.

Rusya Premier Ligi'nin son şampiyonu Spartak Moskova'nın en pahalı kombine biletinin fiyatı 40 bin 850 ruble (2 bin 445 lira) olarak açıklandı. Kırmızı-beyazlı ekibin internet sitesinde satışa çıkan en hesaplı kombine biletin fiyatı ise 16 bin 150 ruble (966 lira) olarak duyuruldu.

Rusya temsilcisinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, tüm kombinelerin tükendiği ifade edildi.

İç saha maçlarını 45 bin koltuk kapasiteli Otkrytie Arena'da oynayan Spartak Moskova, geçen sezon devre arasında İtalya'nın Milan takımında forma giyen 30 yaşındaki Brezilyalı golcü Luiz Adriano'yu renklerine bağlayarak adından söz ettirmişti.

EN UCUZU SHAKHTAR'IN

Ukrayna Premier Ligi şampiyonu Shakhtar Donetsk'in, VIP ve loca haricindeki en pahalı tribün bileti bin 890 Ukrayna grivnası (257 lira) karşılığında satılıyor.

Turuncu-siyah renklere sahip Ukrayna ekibi, ülkenin doğusunda yaşanan iç karışıklık nedeniyle 2014 yılından beri iç saha maçlarını bugünlerde Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk şehrinde bulunan Donbass Arena'nın dışında oynamak durumunda kalıyor ve son olarak rakiplerini Kharkiv şehrindeki Metalist Oblast Spor Kompleksi'nde ağırlıyor.

Güvenlik nedeniyle üç yıldır evinden ve taraftarından uzakta şampiyonluk mücadelesi veren Shakhtar Donetsk'in sahasındaki en ucuz kombine bilet fiyatı ise 290 grivna (39 lira) olarak belirlendi.