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Beşiktaş Atınç Nukan'ın kiralama bedelini açıkladı

Beşiktaş, geçen sezon Almanya'nın Leipzig takımından geçici transferle aldığı Atınç Nukan'ı yeni sezon için 200 bin avro bedelle ikinci kez kiraladı.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:38
Beşiktaş Atınç Nukan'ın kiralama bedelini açıkladı

Atınç Nukan, altyapısında yetiştiği ve bir yıl daha kiralık olarak oynayacağı Beşiktaş Kulübünden 800 bin avro garanti ücret alacak.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada Atınç Nukan'ın geçici transferi konusunda Leipzig ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi.

"Atınç Nukan'ın geçici transferi konusunda Leipzig Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Leipzig Kulübüne 2017-2018 sezonu kiralama bedeli olarak 200 bin avro ödenecektir. Oyuncunun transfer haklarının nihai satın alma opsiyonu 3 milyon avro olup şirketimize aittir. Oyuncuya 2017-2018 sezonunda 800 bin avro garanti ve 4 bin avro da puan başı ücret ödenecektir."

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:38
  1. İstanbul
  2. Beşiktaş
  3. Almanya
  4. Aydın
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