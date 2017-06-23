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Beşiktaş Arsenal'in yıldızına kanca attı!

Aboubakar için henüz somut bir adım atamayan siyah-beyazlılar transferde rotayı 30 yaşındaki dünyaca ünlü yıldıza çevirdi. İngiliz ekibinde ilk 11’deki yerini kaybeden Giroud’nun, Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılan bir takımın formasını giymeye çok sıcak baktığı ifade edildi.

23 Haziran 2017 Cuma 19:31
Beşiktaş Arsenal'in yıldızına kanca attı!

Forvet hattında Vincent Aboubakar ile yola devam etmek isteyen ancak Kamerunlu golcüyü kadrosunda tutmak adına şimdiye kadar yürütülen çalışmalardan somut hiçbir sonuç alamayan Beşiktaş’ın planlarında değişikliğe gitmeye hazırlandığı ifade edildi.

İtalyan forvet Mario Balotelli’yi listesinde tutmaya devam eden siyah-beyazlılar ismi daha önce de gündeme gelen Arsenal’in Fransız golcüsü Olivier Giroud’ya rotayı çevirdi.

Aboubakar için ayrılan bütçenin yetersiz kalması nedeniyle bonservisi elinde olan yıldız golcülere veya büyük kulüplerde şans bulması az olan isimlere yönelen Beşiktaş Yönetimi, Giroud’u gözüne kestirdi. Kartal, Arsenal ile iki sene daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki yetenekli oyuncuyu kiralık olarak renklerine bağlamayı düşünüyor. Siyah-beyazlılar bu bağlamda İngiliz ekibinin transfer hamlelerini de yakından takip ediyor.

Arsenal’de geride kalan sezon ilk 11’de fazla şans bulamayan ve yeni sezon planlamasında yedek kalması beklenen Fransız golcünün, Şampiyonlar Ligi’nde doğrudan oynayan bir takımda forma giymeye sıcak baktığı vurgulandı. Premier Ligi 5. sırada bitiren Arsenal uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi vizesi alamamıştı.

Giroud ne yaptı? 

Arsenal, Olivier Giroud’yu 2012’de 13 milyon euro karşılığında Montpellier’den kadrosuna katmıştı. İngiliz ekibinin formasını 226 maçta giyen Giroud 98 gole imza attı. Deneyimli oyuncu 2016-17’de 40 maçta 16 gol kaydetti.

Olivier Giroud, Fransa Milli Takımı forması altında 61 karşılaşmaya çıkarken rakip filelere 27 gol gönderdi.

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 19:31
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