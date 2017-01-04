Beşiktaş aradığı stoperini buldu!

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, stoper mevkisine yapılmasını istediği transfer gerçekleşiyor. Siyah beyazlı ekibin transfer komitesinin tavsiyesiyle uzun bir süredir izlenen Hırvatistan 1. Lig takımlarında HNK Rijeka’nın stoperi Matej Mitrovic isminde karar kılındı. Başkan Fikret Orman'ın talimatıyla yapılan ön görüşmelerin olumlu geçmesi üzerine son durum Şenol Güneş'e iletildi. Güneş'in de onayı sonrası Hırvatistan'a giden Beşiktaş yetkilileri hem HNK Rijeka kulübü yetkilileri hem de Matej Mitrovic'in menajeriyle bir araya geldi. Yapılan pazarlık sonucu anlaşma sağlandı.
4.5 milyon euro bonservis ücreti ödenecek
HNK Rijeka kulübü Matej Mitrovic için 4.5 milyon euro istedi.
Hırvatistan Kupası'nda 3 kez forma giydi!
1.87 metre boyundaki Matej Mitrovic, bu sezon HNK Rijeka'nın oynadığı 20 lig maçının tamamında 90 dakika forma giydi ve 1 gol attı. Avrupa Ligi'nde 2 maç oynayan Mitrovic, Hırvatistan Kupası'nda da 3 karşılaşmada forma giydi ve 1 gol kaydetti.
Matej Mitrovic kimdir?
Doğum tarihi: 1993
Doğduğu şehir: Pozega Croatia
Yaşı: 23
Boyu: 1,87m
Mevkisi: Stoper
Ayak: Sağ
Menajeri: Ivan Cvjetkovic
Kulübü: HNK Rijeka
Sözleşme tarihi: 2013
Sözleşme bitiş tarihi:15.06.2019
3 yıl forma giyecek
Transfer gerçekleşirse Matej Mitrovic, 3 yıl boyunca Beşiktaş forması giyecek.