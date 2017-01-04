Beşiktaş aradığı stoperini buldu!

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Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, stoper mevkisine yapılmasını istediği transfer gerçekleşiyor. Siyah beyazlı ekibin transfer komitesinin tavsiyesiyle uzun bir süredir izlenen Hırvatistan 1. Lig takımlarında HNK Rijeka’nın stoperi Matej Mitrovic isminde karar kılındı. Başkan Fikret Orman'ın talimatıyla yapılan ön görüşmelerin olumlu geçmesi üzerine son durum Şenol Güneş'e iletildi. Güneş'in de onayı sonrası Hırvatistan'a giden Beşiktaş yetkilileri hem HNK Rijeka kulübü yetkilileri hem de Matej Mitrovic'in menajeriyle bir araya geldi. Yapılan pazarlık sonucu anlaşma sağlandı.

4.5 milyon euro bonservis ücreti ödenecek

HNK Rijeka kulübü Matej Mitrovic için 4.5 milyon euro istedi.

Hırvatistan Kupası'nda 3 kez forma giydi!

1.87 metre boyundaki Matej Mitrovic, bu sezon HNK Rijeka'nın oynadığı 20 lig maçının tamamında 90 dakika forma giydi ve 1 gol attı. Avrupa Ligi'nde 2 maç oynayan Mitrovic, Hırvatistan Kupası'nda da 3 karşılaşmada forma giydi ve 1 gol kaydetti.



Matej Mitrovic kimdir?

Doğum tarihi: 1993

Doğduğu şehir: Pozega Croatia

Yaşı: 23

Boyu: 1,87m

Mevkisi: Stoper

Ayak: Sağ

Menajeri: Ivan Cvjetkovic

Kulübü: HNK Rijeka

Sözleşme tarihi: 2013

Sözleşme bitiş tarihi:15.06.2019

3 yıl forma giyecek

Transfer gerçekleşirse Matej Mitrovic, 3 yıl boyunca Beşiktaş forması giyecek.