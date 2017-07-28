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Beşiktaş aradığı forveti İspanya'da buldu

Alvaro Negredo'ya süre veren, Gignac için bastıran Beşiktaş, Roberto Soldado ismini gündemine aldı.

28 Temmuz 2017 Cuma 09:47
Beşiktaş aradığı forveti İspanya'da buldu

Ligin başlamasına 2 hafta kala Beşiktaş'ta golcü arayışları hız kazandı. Teknik direktör Şenol Güneş, Başkan Fikret Orman’dan kaliteli bir forvet isterken, listeye yıldız bir isim daha eklendi: Roberto Soldado...

Villarreal forması giyen ve geçen sezonun ilk yarısında şanssız bir sakatlık geçiren İspanyol futbolcu, La Liga’nın ikinci devresinde ise kendini buldu. Çıktığı 10 maçta 4 gol, 3 asistlik performans yakalayan Soldado’nun kulübüyle 1 senelik sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş Yönetimi, 33 yaşındaki yıldızın menajeriyle ilk teması gerçekleştirdi. Görüşmelerde bir sıkıntı olmadığı öğrenilirken, Kartal’ın Soldado’yu ikna etmekteki en büyük kozu, Şampiyonlar Ligi faktörü.

Teklif 4 milyon Euro

1.80 boyundaki başarılı santrfor için Beşiktaş, bonservis teklifi olarak 4 milyon euro seviyesinin üzerine çıkmayı düşünmüyor. Villareal yıllık maaş maliyeti 4 milyon euro civarında olan Soldado'yu göndermeye sıcak bakarken Beşiktaş oyuncuya 2 senelik bir sözleşme teklif edecek.

Kaynak:Fanatik

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 09:47
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