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Beşiktaş aradığı forveti Arjantin'de buldu!

Vincent Aboubakar’ın yerine yeni bir forvet arayışına hız veren Beşiktaş’ta son olarak gündeme, Arjantin’de lig şampiyonluğu yaşayan Boca Juniors’un golcüsü Dario Benedetto geldi.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 02:20
Beşiktaş aradığı forveti Arjantin'de buldu!

Geçen sezon Porto’dan kiralık olarak aldığı Vincent Aboubakar’ı bir kez daha kiralamak konusunda orta yolu bulamayan Beşiktaş, alternatif isimlere yönelmişti.

Birçok golcü futbolcuyla temas halinde olan Siyah-Beyazlılar’ın gündemine son olarak, Dario Benedetto geldi. Arjantin’de lig şampiyonluğuna uzanan Boca Juniors’ta forma giyen Benedetto konusunda Siyah- Beyazlılar’ın oyuncu izleme komitesinin olumlu yanıt verdiği ve bunun üzerine yönetimin harekete geçtiği ifade edildi.

27 yaşındaki Arjantinli forvet için teknik direktör Şenol Güneş’in vereceği rapora göre yol haritasının çizilmesi bekleniyor. Geride bıraktığımız sezonda Benedetto, 25 maçta 23 gol ve 2 asistle harika bir performans ortaya koymuştu.

Kaynak:Fanatik

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 02:20
  1. Beşiktaş
  2. Boca Juniors
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