Beşiktaş Antalyaspor'la hazırlık maçı yapacak

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Antalya, devre arası hazırlık kampı döneminde Süper Lig takımlarının ilk tercihi oldu.

Spor Toto Süper Lig'in yanı sıra Türkiye liglerindeki 210 civarında takım Antalya'da kamp yapacak. Kamp çalışmaları için kente gelmeye başlayan takımlar 1 haftalık hazırlık sürecini çoğunlukla Serik İlçesi Belek Turizm Bölgesi'nde tamamlayacak. Kampta antrenmanların yanı sıra hazırlık maçları da oynanacak. Beşiktaş, kamp çalışmaları kapsamında 8 Ocak'ta saat 17.00'da Antalya Stadyumu'nda Antalyaspor ile hazırlık maçı yapacak.