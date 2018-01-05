Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Beşiktaş Antalya'da tam kadro

Antalya'da 3 gündür eksik kadro ile idman yapan Beşiktaş, izinli olan futbolcuların kampa katılmasıyla ilk kez tam kadro idman yaptı.

05 Ocak 2018 Cuma 20:03
Beşiktaş Antalya'da tam kadro

Teknik direktör Şenol Güneş tüm futbolcuları tek tek karşılarken oyuncuların birbirlerine ve yeni arkadaşları Vida'ya sarılmaları antrenmanın en önemli görüntülerini oluşturdu. Özellikle Vida ile rekabete girecek olan Tosic'in Hırvat stopere yakın ilgisi gözlerden kaçmadı. Domagoj Vida, Şenol Güneş tarafından bugün gelen takım arkadaşlarına da alkışlatıldıktan sonra antrenman başladı.

Saha ortasında 10 dakikaya yakın yapılan toplantının ardından ısınma koşuları yapan futbolcular top kapma çalışmasının ardından iki gruba ayrıldı. Taktik programın uygulandığı bu bölümde oyuncuların bir kısmı kenar ortalarına kafa ve şut antrenmanı yaparken diğer grup 4'lü minik kale maçlar yaptı.İdman son bölümde yapılan hafif tempolu kondisyon koşuları ile sona erdi.

Beşiktaş Antalya kampına yarın yapacağı çift idman ile devam edecek.
 

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 20:03
  1. Beşiktaş Haberleri
  2. Beşiktaş
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriye sınırında DEAŞ operasyonu
    1. Suriye sınırında DEAŞ operasyonu
    2. Samsunspor'da 5 futbolcu..
    3. Mardin’de suç makinesi metruk binada..
    4. Macron'dan Türkiye itirafı: AB artık...
    5. FETÖ'nün 'Safranbolu imamı' çift..
    6. Canlı yayında şoke eden iddia: Nuh..
    7. Elâzığspor’da Murat Kayalı ile yollar..
    8. Hakkari'de bir akademisyen evinde ölü..
    9. Bakanlıktan Çiftlikbank'a flaş..
    10. Beşiktaş Antalya'da tam kadro
    11. Almanlar Türkiye'de zirveyi kaptırdı
    12. Yağışlı havalarda artık dereler..
    13. Kamyona çarptı, otomobilin altında..
    14. Kayserispor hazırlıklara başladı
    15. Arsene Wenger'e şok!
    16. Dalaman İlçe Jandarma Komutanı..
    17. Aşırı yüklü kamyonet kazaya davetiye..
    18. Erdoğan: Türkiye'ye yatırım yapan..
    19. Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü
    20. BM Genel Sekreteri Guterres'ten..
    Avusturya Türk bebeği konuşuyor... Doğar doğmaz...
    Avusturya Türk bebeği konuşuyor... Doğar doğmaz...
    Türkiye’yi ağlatan adamın acı günü
    Türkiye’yi ağlatan adamın acı günü
    Türkiye Osmanlı topraklarına geri dönüyor
    Türkiye Osmanlı topraklarına geri dönüyor
    Hazinedar'ın görevden alınmasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan flaş karar!
    Hazinedar'ın görevden alınmasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan flaş karar!
    İran yardım istedi! Türkiye harekete geçti
    İran yardım istedi! Türkiye harekete geçti

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.01.2018
    RTÜK'ten çocukları şov objesi haline getiren Acun'a şok!
    RTÜK'ten çocukları şov objesi haline getiren Acun'a şok!
    Bir zamanlar ekranların fenomeniydi… Şimdilerde seyyar satıcılık yapıyor
    Bir zamanlar ekranların fenomeniydi… Şimdilerde seyyar satıcılık yapıyor