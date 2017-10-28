Süper Lig'de Beşiktaş, Alanyaspor'u 2-1 yenmeyi başardı

90+4' Maçın hakemi oyunu bitiren işareti verdi.

90' Kartal'da Cenk Tosun yerini Necip Uysal'a bıraktı.

90' Maçın hakemi oyunun sonuna 4 dakika eklendi.

88' Adriano'nun ortasına kale önünde kafayı vuran Negredo, Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı ve takımını 2-1 öne geçirdi.

82' Kartal etkili geldi! Cenk Tosun'un indirdiği topta Negredo hareketlendi ancak kaleci Haydar zamanında çıkarak topun sahibi oldu.

79' Alanyaspor'da da Cenk Ahmet Alkılıç, Isaac Sackey'nin yerine oyuna girdi.

78' Beşiktaş'ta Álvaro Negredo oyuna girerken çıkan oyuncu Talisca!

77' Kullanılan köşe vuruşunda tartışan Georgios Tzavellas ve Pepe sarı kart gördü.

76' Beşiktaş tehlikeli geldi! Babel'in sert şutunda kaleci Haydar aynı güzellikte topu kornere çeldi.

75' Beşiktaş’ta Álvaro Negredo oyuna dahil olacak.

74' Alanyaspor atağında Nefiz ile Gassama anlaşmayınca top auta çıktı.

72' Alanyaspor'da Karaca yerini Nefiz'e bıraktı.

71' Babel uzaklardan şansını denedi top yandan oyun alanından çıktı.

70' Beşiktaş bu dakikalarda baskısını artırdı. Ceza yayı üstünde topla buluşan Cenk etkili bir vuruş yapamadı ve kaleci Haydar topun sahibi oldu.

69' Kartal'ın kullandığı köşe vuruşunda Alanyaspor savunması yine dikkatli ve topu uzaklaştırdılar.

68' Kullanılan köşe vuruşunda Talisca röveşataya çıktı top Alanyaspor savunmasından tekrar kornere çıktı.

67' Ricardo Quaresma'nın sağ kanattan ortasında Tzavellas son anda topa dokundu ve tehlikeyi önledi. Korner.

66' Kullanılan köşe vuruşunda Pepe hava topuna çıktı ancak ona çarpan top oyun alanından çıktı.

65' Kartal etkili geldi! Sağ kanattan gelen ortaya Talisca'dan önce Welinton müdahele etti ve top kornere çıktı.

64' Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup yerini Tolgay'a bıraktı.

60' Beşiktaş'ta Tolgay Arslan oyuna girmeye hazırlanıyor.

59' Ricardo Quaresma'nın sağ kanattan yaptığı ortaya kafa vuruşunu yapan Talisca kaleci Haydar'ı geçemedi.

57' Alanyaspor'da Lamine Gassama rakibine sert müdahalede bulununca sarı kart gördü.

56' Alanyaspor atağında Lamine Gassam ceza yayı üstünde önünde seken topa vurdu top Beşiktaş savunmasından döndü.

55' Kullanılan köşe vuruşunda Alanyaspor savunması topu uzaklaştırdı.

54' Kartal etkili geldi. Cenk'in şutu savunmadan kornere çıktı.

53' Akbaba'nın kullandığı frikikte istediği şekilde vuramadı topa ve top büyük bir farkla auta çıktı.

52' Akbaba Adriano'dan sıyrılmak üzereyken yerde kaldı. Alanyaspor tehlikeli bir noktadan frikik kullanacak.

51' Ricardo Quaresma sol ayağıyla orta yapmak isteyince top kötü bir şekilde auta çıktı.

50' Talisca'nın şutu barajı geçemedi.

49' Kartal tehlikeli olabilecek bir noktadan serbest vuruş kazandı.

48' Alanyaspor etkili geldi. Savunma arkasına atılan topta Love'dan önce davranan Fabri çıktı ve topu aldı.

46' Hakem ikinci yarıyı başlatan düdüğü çaldı.

45' Hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı.

41' Maçta tempo yükseldi! Ani atağa çıkan Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma ceza sahası içinde yerde kaldı, Beşiktaş penaltı bekledi, hakem Yaşar Kemal Uğurlu devam kararı verdi.

41' Alanyaspor atağının devamında Efecan Karaca'nın sert şutu kaleci Fabri'den döndü.

40' Kullanılan köşe vuruşunda Beşiktaş topu uzaklaştırdı.

39' Sackey'in pasında savunma arkasına koşan Love açısı daralınca topu savunmaya çarptırdı ve takımına köşe vuruşu kazandırdı.

36' Gökhan sağ kanattan topla içeri girdi orta yapmak yerine şut tercihini kullanan Gökhan topu üstten dışarı attı.

34' Alanyaspor Efecan Karaca ile sol kanattan geldi. İçeri çevrilen topta Pepe araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

32' Emre'nin kullandığı köşe vuruşunda Kartal savunması topu uzaklaştırdı.

31' Alanyaspor gole çok yaklaştı. Akbaba'nın ceza yayı üstünde yerden çektiği şutu Fabri köşe uzanarak müthiş kurtardı ve topu kornere çeldi.

29' Alanyaspor savunması topla çıkarken top kaybı yaptı. Topu kazanan Talisca uzaklardan şansını denedi ancak top üstten dışarı çıktı.

26' Kartal savunmasının uzaklaştırmadığı topa ceza yayı üzerinden sert vuran Welinton, sağ köşeden ağları sarstı. 1-1

20' Alanyaspor atağında Lamine Gassama sağ kanattan takımına destek vermek istedi ancak Tosic'e faul yapınca tehlikeli olabilecekleri bir ataktan yararlanamadılar.

17' Emre'nin kullandığı kornerde Kartal savunması topu uzaklaştırdı.

16' Kullanılan köşe vuruşunda top ceza sahası içinde Talisca'dan sekti Taha Yalciner boşta kalan topa vuruşunu yaptı top bir kez daha kornere çıktı.

15' Alanyaspor Emre ile sağ kanattan geldi. Onun ortasında Pepe topu kornere gönderdi.

13' Kartal sağ kanattan gelmek istedi ancak Cenk, Ricardo Quaresma'ya topuk pası vermek isteyince top kaybı yaşadı.

10' Maçın ilk 10 dakikasında tempo hayli yüksek.

8' Oğuzhan'ın ara pasında savunmanın arkasına iyi kaçan Cenk kaleciyi çalımladı ve topu ağlara gönderdi 0-1

4' Beşiktaş kalesinde tehlike! Love'ın ara pasında Emre kaleciyle karşı karşıya kaldı. Fabri'yi çalımlamaya çalışınca açısı daralan Emre etklili bir şut çekemedi.

3' Kartal tehlikeli geldi! Quaresma'nın sağ kanattan içeri çevirdiği topa Talisca gelişine vurdu top savunmadan döndü ve sonrasında uzaklaştırıldı.

2' Maçın ilk atağı Alanyaspor'dan Fernandes ceza sahası dışından şutunu çekti top üstten auta çıktı.

1' Hakem düdüğü çaldı ve maça Beşiktaş başladı.

M.Ö.: Beşiktaş'ın 11: Fabri, Adriano, Tosic, Pepe, Gökhan Gönül, Atiba, Oğuzhan, Babel, Talisca, Quaresma, Cenk Tosun.

M.Ö.: Aytemiz Alanyaspor'un 11'i: Haydar, Gassama, Welinton, Fofana, Tzavellas, Sackey, Taha, Efecan, Emre Akbaba, Fernandes, Vagner Love.