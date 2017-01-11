Beşiktaş, Adrian Ramos için kolları sıvadı

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş yönetimi, Borussia Dortmund'da forma giyen Adrian Ramos'u renklerine bağlamak için çalışmalarını başlattı. Uzun uğraşlara rağmen Samuel Eto'o'yu renklerine bağlamayı başaramayan siyah-beyazlı ekip forvet arayışlarını sürdürüyor. Bilic'in öğrencisi Simone Zaza için girişimler devam ederken, Beşiktaş'a sürpriz bir öneri geldi. Bu sezon sadece 7 maçta forma giyen ve Alman ekibinin gözden çıkardığı 30 yaşındaki golcü için siyah-beyazlı takımın düğmeye bastığı bildirildi. Adı Çin takımlarıyla anılmasına rağmen resmi teklif gelmeyen Ramos için Beşiktaş'ın çok uygun şartlarda bir pazar olabileceği belirtildi. Zaza ve Jackson konularında yapılacak temasların ardından Adrian Ramos için de girişimlerin başlayacağı belirtildi.

İki sakatlık geçirdi

Adrian Ramos iki kez ciddi sakatlık geçirdi. 2014-2015'te ayak bileği yaralanması nedeniyle 91 gün forma giyemeyen yıldız futbolcu, aynı sezon lif yırtılması nedeniyle 35 gün görev yapamadı.