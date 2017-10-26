Beşiktaş açıkladı: İtiraz edeceğiz

Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından futbolcusu Caner Erkin'e verilen 6 maç men cezasına itiraz edecek.

Kulübün sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun oyuncumuz Caner Erkin ile ilgili kararına yönelik Tahkim Kuruluna itirazda bulunulacaktır. Ayrıca Başkanımız Fikret Orman'ın yarın konuyla ilgili gerekli açıklamaları yapacağını kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız." denildi.