Beşiktaş açıkladı! Diego Costa ve Yusuf Erdoğan...

Ahmet Nur Çebi, Diego Costa, Aboubakar, Pepe, Yusuf Erdoğan başta olmak üzere birçok transferle ilgili özel açıklamalar yaptı.

İşte o açıklamalar:

"İKİ TRANSFERLE KAPATABİLİRİZ"

- Rakipleriniz transferde hızlı. Siz ise ağırdan alıyorsunuz. Beşiktaş transferde neden son günlere kadar bekliyor? Oyuncuları kaptırmak gibi bir endişeniz yok mu?

“Transferde işin sonunu beklediğinizde, acele etmediğinizde karlı da çıkabilirsiniz zarar da edebilirsiniz. Bu sizin özgüveninize, tercihinize bağlı. Biraz da şans. ‘Şimdi acele etmeyeyim, ağustosta fiyatlar düşer’ dersiniz, düşmeyebilir de. Veya herkes alacağını almıştır, ortada oyuncu kalmayabilir. O zaman yandım çavuş diye bağırırsınız. Bugüne kadar şansımız yaver gitti.”

Scout ekibi üç kıtada aylarca dolaştı, futbolcular izledi ama hiç alınan isim yok. Tavsiye ettikleri isimler yok mu?

“Metin Albayrak ve Gökhan Keskin gerçekten günlerce gittiler dolaştılar ama ağırlıklı olarak stoper üzerinde duruldu. Çünkü Beşiktaş’ın yıllardır kanayan yarasıdır stoper. Oraya da Pepe’yi aldık. Mutlaka santrfor adayları da vardır.”

Taraftar çok sayıda transfer beklememeli herhalde?

“Beşiktaş’ın artık her sene bol bol futbolcu transfer etmemesi, doldur boşalta girmemesi lazım. Takımın başarısı için bu çok önemli. Biz ‘Bu sene iki transferle olayı kapatabilir miyiz’ düşüncesindeyiz.”

DIEGO COSTA AÇIKLAMASI

- Pepe’den sonra öncelik santrforda. Gomez, Costa isimleri de dolaşıyor. Nedir son durum?

“Evet santrfor istiyoruz. Diego Costa yok. Gomez’in geri dönüşü kesin yok. Aboubakar ile olan görüşmeler sürdürülüyor. Buradan sonuç çıkaramazsak yeni alternatifler üzerinde duracağız. Biz özellikle ve öncelikle Aboubakar’ı istiyoruz. Şenol Güneş’te böyle düşünüyor. Çünkü bildiğimiz bir futbolcu.”

"GOMEZ DE 5.5 ALIYORDU"

-Pepe demişken... Maliyeti, alacağı ücret takım içinde sıkıntı yaratır mı?

“Pepe bir dünya markası. Çok büyük değer katacak. Mario Gomez 5.5 milyon alıyordu bir sorun olmadı. Herkes saygı duydu. Bunlar dünya markası. Kimsenin etkileneceğini düşünmüyorum. Bizim bir ücret politikamız var. Belli bir süre 1.5-2 milyon bareminden gittik. Sonra 2., 2.5 milyon baremine geldik. Ama o dönemlerde de 5 milyonluk adamlar oldu. Kadroda 1 milyon 500 binlik adamlar varken 3 milyon 750 bin Euro’ya Quaresma’yı oynatıyorduk. Çoğunluk 2 milyon alırken 5.5 milyona Gomez’i oynattık. Barem yine 2 milyon 500 bin civarında şimdi de Pepe geldi. Sorun yok yani.”

- Demba Ba?

“Demba Ba ile biz hemfikiriz. Ancak ameliyat sonuçları ağustos ayında alınacak. Doktor, ameliyattan sonra bir aylık süreci nasıl geçirdiğine bakıp, kararı verecek. "Okey, top oynar’ veya ‘Bu top oynayamaz’ diyecek. Kulübüyle hiç işimiz yok. Kendisi de Çin kulübüyle görüştü, pürüz çıkmadı. Biz kulübüne para ödemeyeceğiz. Sadece Demba Ba’ya ücret vereceğiz.”

-Yusuf Erdoğan iddiaları da var?

“Yusuf benim gönlümdeki bir çocuk. Çok severim. Evet, konuşuldu. Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, ‘Hocamızla konuşayım, planlamamıza bir bakalım. Transferine karar verirsek öncelik sizin’ dedi. Yusuf’u Şenol hocanın elinde parlayabilecek çocuklardan biri olarak görüyorum.”

"GÖKHAN TÖRE FUTBOLA AÇ"

- Ya Gökhan Töre?

“Bu sene bizde Gökhan. Oynayacak. Ben çok umutluyum ondan. Zirve yapacağını düşünüyorum. Geçen sene İngiltere’de forma şansı bulamaması ve sakatlığı Gökhan’ı iyice silkeledi bence. Futbola aç Gökhan.”



- Ciddi teklifler gelmesi durumunda Adriano, Oğuzhan, Quaresma, Marcelo, Tolgay gibi isimlerin gidebileceğini söylemiştiniz. Aynı durum geçerli mi?

“Talipleri var ama satma taraftarı değiliz. Biz birkaç sene daha şampiyon olmak istiyoruz. Bu kadroyu sevdik biz.