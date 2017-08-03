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Beşiktaş 13 Milyon Euro'ya sattığı oyuncusunu bedelsiz geri alıyor

Beşiktaş’ta gösterdiği performansla rekor bedelle Çin temsilcisi Shanghai Shenhua’ya transfer olan Demba Ba, Siyah-Beyazlılar’a bedelsiz olarak geri dönüyor. Senegalli yıldızın önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor

03 Ağustos 2017 Perşembe 09:38
Beşiktaş 13 Milyon Euro'ya sattığı oyuncusunu bedelsiz geri alıyor

2 sezon önce 13 milyon Euro karşılığında Çin ekibi Shanghai Shenhua’ya transfer olan ve geçen sezonun devre arasında Siyah-Beyazlılar’a kiralanan Demba Ba, bedelsiz olarak Beşiktaş’a geri dönüyor.

Senegalli oyuncudan geçen hafta detaylı bir sağlık raporu isteyen Kara Kartal, yıldız futbolcudan gelen raporun ardından harekete geçti. Çin temsilcisinin önümüzdeki sezon kadroda düşünmediği 32 yaşındaki oyuncu için çalışmalara başlayan Siyah-Beyazlı yönetim, Shanghai ekibinin kapısını çaldı.

Listeye yazılmadı 

Çin’de yabancı statüsünde bulunması nedeniyle listeye yazılmayan Demba Ba, Siyah- Beyazlılar’a geri dönmek istediğini yönetime iletti. Çin ekibi ise 32 yaşındaki oyuncunun ayrılmasına onay verdi. Senegalli futbolcunun önümüzdeki günlerde Türkiye’ye gelerek, resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 09:38
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  2. Beşiktaş
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