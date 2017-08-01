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Beşik demirine sıkışan Suriyeli bebek hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde beşiğinde uyuduğu sırada demirlere sıkışan 9 aylık Suriyeli bebek, hayatını kaybetti.

01 Ağustos 2017 Salı 12:02
Beşik demirine sıkışan Suriyeli bebek hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Elbistan’a bağlı Yeşilyurt Mahallesi’ne gelen Suriyeli İsmail ailesi, henüz 9 aylık olan Meryem İsmail isimli kız bebeklerini gece beşiğine bırakıp uyudu. Gece saatlerinde çocuğunu kontrol etmek isteyen anne, minik Meryem’in nefes almadığını fark etti.

Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan bebeğin, hayatını kaybettiği belirlendi. Bebeğin, beşiğin yan tarafında bulunan demirlere kafasının sıkışması sonucunda nefessiz kalarak yaşamını yitirdiği belirtildi. Meryem İsmail’in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 12:02
  1. Adli Tıp Kurumu
  2. Suriye
  3. Kahramanmaraş
  4. Malatya
  5. Yeşilyurt
  6. Elbistan
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