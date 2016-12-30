Beş yılı aşkın sürenin ardından… Saat 00:00’ı geçti ve başladı

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Rusya’nın; Suriye’deki belirli bölgelerde İran denetimindeki Hizbullah ile diğer Şii milislerin demografik yapıyı değiştirme konusundaki tutumlarına karşı muhalif gruplara rejimin garantörü olarak söz verdiği de ortaya çıktı.

ÜST DÜZEY TELEFON DİPLOMASİSİ

Türkiye ile Rusya'nın öncülüğünde, Suriye'de rejim güçleriyle muhalif gruplar arasında ateşkes konusunda mutabakat sağlandı.

Mutabakata, bugün öğlen saatlerinde çok yönlü temas ve müzakerelerin ardından varıldı. Bu mutabakatın ardından Türkiye’nin son 20 gündür yürüttüğü çok yönlü diplomatik atağının etkisinin önemini kayıt düşmek gerekir.

ERDOĞAN – PUTİN TEMASI

Erdoğan, son iki hafta içinde Putin ile görüşmelerinin yanı sıra ABD Başkanı Barack Obama ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile son iki hafta içinde defalarca telefon diplomasisinde bulundu.

HALEP ÖRNEĞİ

Türkiye’nin çok yönlü ve yoğun diplomasisi, Halep’ten sivillerin tahliyesi konusunda başarı sağladı.

Halep’teki tahliyelerin ardından Suriye genelinde bir ateşkesin sağlanması için son iki gün yoğun diplomasi yürütüldü.

DIŞİŞLERİ VE MİT’İN YOĞUN ÇABASI

Rus yetkililer ile Suriye’deki muhalif grupların temsilcileri arasında Türkiye’de görüşmeler yapıldı. Bu süreçte Dışişleri Bakanlığı’nın yanı sıra arka planda kalarak MİT’in gösterdiği çabaları da not düşmek gerekir.

Suriye muhalifleri, doğrudan Esad yönetiminin yetkilileri ile görüşmedi. Rejimin garantörü Rusya olduğu için görüşmeler, Rus yetkililer ile yapıldı.

Bu temaslara paralel olarak bugün Erdoğan ile Putin arasında bir telefon görüşmesi yapıldı.

Aynı şekilde Çavuşoğlu ile Lavrov da, telefonda görüştü.

İki garantör ülke olan Türkiye ve Rusya arasındaki en üst düzeyde yapılan görüşmelerin ardından ateşkesin resmi saatinin 30 Aralık 00.00 olduğu uluslar arası kamuoyuna duyuruldu.

ABD VE İRAN’DAN AÇIKLAMA

Bu açıklamaların ardından gözlerin çevrildiği iki önemli güç ABD ve İran oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan ateşkes konusunda olumlu bulunduğu yönünde açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanı Zarif ise ateşkes ilanını memnuniyet verici bulduğunu dile getirdi.

Türkiye ile Rusya’nın mutabakata varmasına rağmen Halep’te sahada en önemli sorun İran denetimindeki Şii milislerin ateşkesi ihlalinde yaşanmıştı. Bu nedenle Çavuşoğlu ile Zarif arasında geçen hafta bir gün içinde 10 dolayında telefon görüşmesi yapılmıştı.

MUHALİFLERİN SÖZCÜSÜ AÇIKLAMA YAPTI

Suriye’de iç savaşın sona ermesi için umut oluşturan ateşkesin ilanından sonra en son açıklama bu akşam Ankara’da Suriyeli muhaliflerin sözcüsü tarafından yapıldı.

Suriye'de Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde ateşkes mutabakatına taraf olan silahlı muhalif gruplar adına açıklama yapan Usame Ebu Zeyd, Rusya’nın İran denetimindeki Şii milislerin Suriye’den ayrılacağı konusunda kendilerine söz verdiğini belirtti.

Ebu Zeyd, rejimin ve İran’ın denetimindeki rejim yanlısı yabancı milis güçlerin ateşkese uyacağı konusunda Rus hükümetinin kendileriyle garantör olarak görüştüğünü söyledi.

ESAD YÖNETİMİ VE İRAN İLE GÖRÜŞMEDİK

Görüşmelerin uzun ve ayrıntılı geçtiğini dile getiren Ebu Zeyd, "Şunu vurgulamak istiyorum ki müzakereler süresince hiçbir şekilde rejim ve İran hükümeti temsilcileriyle hiçbir şekilde bir araya gelmedik ve görüşmedik" diye konuştu.

RUSYA İRAN KONUSUNDA SÖZ VERDİ

Ateşkesin bütün muhalif grupları içerdiğini yineleyen Ebu Zeyd, Rusya'dan rejimi destekleyen İran milislerini Suriye'den çıkarma taahhüdünü yerine getirmesini, ateşkese sadık kalmasını ve ciddiyet göstermesini beklediklerini söyledi.

PYD MASADA YOK

Ebu Zeyd, "Anlaşmaya göre, bir ay içinde rejim ve muhalifler siyasi çözüm için bir araya gelecek. Bu toplantıda muhalifleri Yüksek Müzakere Komitesi temsil edecek ve bu heyet dışında terör örgütü PYD dahil hiçbir oluşum muhalifler adına görüşmelerde yer almayacak" diye konuştu.

TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

Ebu Zeyd, Türkiye'ye, anlaşmanın başarıya ulaşması ve Suriye'de akan kanın durması için gösterdiği çabalardan dolayı teşekkür etti.