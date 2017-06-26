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Beş yaşındaki çocuk kıyma makinesiyle hastaneye kaldırıldı

Kahramanmaraş’ta 5 yaşındaki çocuğun kıyma makinesine kaptırdığı eli hastanede itfaiye ekiplerinin katıldığı ameliyatta kurtarıldı.

26 Haziran 2017 Pazartesi 22:56
Beş yaşındaki çocuk kıyma makinesiyle hastaneye kaldırıldı

Edinilen bilgiye göre, elini kıyma makinesi kaptıran 5 yaşındaki çocuk sağlık ekipleri tarafından Kahramanmaraş Üniversitesi Tıp Fakültesi kaldırıldı. Et makinesine eli sıkışan çocuğun elini kurtarmak için sağlık ekipleri itfaiyeden yardım istedi. Yapılan ihbarla harekete geçen itfaiye ekipleri, sağlık ekipleriyle birlikte ameliyata girdi. Yarım saat süren çalışma sonrası çocuğun elini et makinesinden çıkarıldı. Elinde ezikler ve kırıklar oluşan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 22:56
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