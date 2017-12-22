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Berna Yılmaz, oğlunun mezarı başında Yasin-i Şerif okudu

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz, geçtiğimiz Cumartesi günü hayatını kaybeden oğlu Yavuz Yılmaz'ın mezarını ziyaret etti.

22 Aralık 2017 Cuma 15:20
Berna Yılmaz, oğlunun mezarı başında Yasin-i Şerif okudu

Berna Yılmaz, öğle saatlerinde oğlu Yavuz Yılmaz'ın kabrinin bulunduğu Kanlıca Mezarlığı'na geldi. Elinde, "Yasin-i Şerif" bulunan Yılmaz'ın yanında yakınları da yer aldı. Ziyarette Yavuz Yılmaz'ın arkadaşları da bulundu.

Oğlunun kabri başında dua eden Berna Yılmaz, mezar taşını okşadı ve gözyaşlarını tutamadı. Mezara eğilen Berna Yılmaz'ı akrabaları teselli etmeye çalıştı. Oldukça üzgün olduğu görülen Berna Yılmaz basın mensuplarına teşekkür ederek ayrıldı.

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 15:20
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Metin AktepeMetin Aktepe23 sa önce
    Merve kavakciyi hatirlasin.
  • Ayşe Ayşe 1 gün önce
    Hayret yasini şerifi biliyormuş
  • HalilHalil1 gün önce
    Allah kimseye evlat acısı vermesin
  • Rasul böyle birşey yapmadı Rasul böyle birşey yapmadı 1 gün önce
    Ne faydası olacaksa artık
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