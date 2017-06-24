Berlusconi,Trump'ın eşi Melania'ya sarktı!

Sunucu, Berlusconi'ye, Trump'ın da kendisi gibi emlak sektöründen siyaset dünyasına geçiş yaptığını hatırlatıp Trump'la karşılaştırılmaktan memnun olup olmadığını sordu: Berlusconi de bunun üzerine şunları söyledi: "Benim için fark etmiyor. Ama Trump'la ilgili tıpkı birçok kişinin de söyleyeceği gibi Melania'dan hoşlanıyorum. Güzelliği, tarzı ve cazibesi nedeniyle."

​Bununla birlikte Melania Trump'la hiç görüşmediğini ama kendisini televizyonda izlediğini söyleyen Berlusconi, "Amerika'da Demokratlar bile onu eleştirmiyor" diyerek First Lady'nin kendi ülkesinde çok az eleştiri aldığına dikkat çekmeye çalıştı.

Berlusconi geçen ay da Fransa’nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için, kendisinden 25 yaş büyük eşi Brigitte Macron'a atıfla “Güzel bir annesi olan iyi bir çocuk” demişti.