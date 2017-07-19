Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Berlin’de Kudüs’e destek eylemi

Almanya’nın başkenti Berlin’de Mescid-i Aksa'ya destek gösterisi düzenlendi.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:55
Berlin’de Kudüs’e destek eylemi

Almanya’nın başkenti Berlin’de toplanan Filistinliler, Kudüs halkını desteklemek üzere bir araya geldi.

Filistinli kuruluşların çağrısı üzerine Almanya’nın başkenti Berlin şehrinin ana sembollerinden Brandendurg Kapısı’nda toplanan Filistinli ve Filistin davasını destekleyen kişiler, Mescid’i Aksa’nın ibadete kapatılmasını protesto etmek ve Kudüs’e destek vermek için toplandı.

Filistinliler, İsrail’in saldırılarını ve Mescid’i Aksa’nın ibadete kapatılmasını protesto etti. Göstericiler, Filistin bayrakları taşıyarak, “Kudüs, Filistin’in ebedi başkentidir” yazılı dövizler taşıdı.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:55
  1. Almanya
  2. İsrail
  3. Filistin
  4. Kudüs
  5. Berlin
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Skandal tasarıya ilk onay! Kudüs İsrail'in oluyor
    1. Skandal tasarıya ilk onay! Kudüs..
    2. Kayseri'de altınları için öldürüp..
    3. 23 Yaş Altı Sualtı Hokeyi'nde Türkiye..
    4. Bosna'dan Mescid-i Aksa duyurusu
    5. Kanser hastaları için yeni umut ışığı..
    6. Berlin’de Kudüs’e destek eylemi
    7. Son anketi açıklayıp, CHP ile ittifaka..
    8. Pakistan: Türkiye'yi destekliyoruz
    9. Mücevher tuşlu klavye
    10. Tüfenkci: Daha çok çalışmamız gereken..
    11. Eyüp'te hafriyat kamyonuyla otobüs..
    12. Gazze İsrail'e karşı yürüdü
    13. Öğrenciye destekte İstanbul Ticaret..
    14. 80 milyon yıllık lav sütunları turizme..
    15. Opel’in efsane modeli geri dönüyor
    16. Kabine değişikliğinin ardından dolarda..
    17. Yaşar’dan yeni eğitim yatırımları
    18. Sıra dışı gençlerden geleceğin bilim..
    19. Saadet Partisi'ne o ilkde büyük şok! 3..
    20. Yol kenarında bulundu!
    Kılıçdaroğlu iyice saçmaladı: Yazıcıoğlu için...
    Kılıçdaroğlu iyice saçmaladı: Yazıcıoğlu için...
    İntihara kalkışan işçilere firma müdürü öyle bir şey yaptı ki… Polis duydu çılgına döndü!
    İntihara kalkışan işçilere firma müdürü öyle bir şey yaptı ki… Polis duydu çılgına döndü!
    Hem şantajcı hem çeteci çıktı! Laikçi manken tutuklandı
    Hem şantajcı hem çeteci çıktı! Laikçi manken tutuklandı
    Son seçim anketi açıklandı! İşte sonuçlar
    Son seçim anketi açıklandı! İşte sonuçlar