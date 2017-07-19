Berlin’de Kudüs’e destek eylemi

Almanya’nın başkenti Berlin’de toplanan Filistinliler, Kudüs halkını desteklemek üzere bir araya geldi.

Filistinli kuruluşların çağrısı üzerine Almanya’nın başkenti Berlin şehrinin ana sembollerinden Brandendurg Kapısı’nda toplanan Filistinli ve Filistin davasını destekleyen kişiler, Mescid’i Aksa’nın ibadete kapatılmasını protesto etmek ve Kudüs’e destek vermek için toplandı.

Filistinliler, İsrail’in saldırılarını ve Mescid’i Aksa’nın ibadete kapatılmasını protesto etti. Göstericiler, Filistin bayrakları taşıyarak, “Kudüs, Filistin’in ebedi başkentidir” yazılı dövizler taşıdı.