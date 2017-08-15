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Berkin Elvan için kıyameti koparanlar şehit Eren'e kör

Gezi dönemlerinde polislere taş atan Berkin Elvan için ortalığı ayağa kaldıran sözde sanatçılar Kahraman Eren Bülbül için sessiz kalmayı tercih ediyor.

15 Ağustos 2017 Salı 21:24
Berkin Elvan için kıyameti koparanlar şehit Eren'e kör

Polislere bilye atarken başına biber gazı kapsülü gelen Berkin Elvan için yaygara koparanlar 15 yaşında alçak teröristlerin şehit ettiği Eren Bülbül için sessiz kalmayı tercih ediyor.

Malum cenahın sanatçıları ve bunların medya ayağı sözde ekmek almaya giderken başına biber gazı kapsülü isabet eden Berkin Elvan için ortalığı ayağa kaldırırken kahramanca canı pahasına teröristlerin yerini Mehmetçiğe söylemekten çekinmeyen kahraman Eren Bülbül’ü görmezden geldi.

BERKİN İÇİN YAYGARA KOPARANLAR ŞEHİT EREN'İ GÖRMEZDEN GELDİ

Sözde sanatçı bozuntuları Berkin Elvan için günlerce Sosyal Medya hesaplarından provakatif tweetler atarak bu çocuk üzerinden rant sağlama amacı gütmüştü. Fakat aynı sanatçı bozuntuları şehit Eren Bülbül için hiçbir tepki göstermemesi gerçek amaçlarını ortaya koymuştur. 

Gezi Parkı döneminde sanatçı diye geçinen şahıslar Berkin Elvan üzerinden provakatif tweetler paylaşarak halkı galayana getirmeye çalışmıştı..

EREN BÜLBÜL'ÜN ŞEHİT EDİLMESİNE GEZİCİLER SESSİZ

Gezi eylemleri esnasında taktığı kırmızı fularıyla malum medya tarafından fenomen haline getirilen, ve daha sonraki dönemlerde terör örgütü PKK'ya katılıp silah kuşanmış ve Türkiye'ye karşı alçak eylemler gerçekleştirmişti. Aynı terörist kız terör örgütü PKK adına bir başka terör örgütü DEAŞ'la girdiği çatışmada ölmüş, günlerce sivil toplum kuruluşları ve insan hakları dernekleri bu teröristi gündemlerinde tutmuştu.

ELÇİN SANGU

 

 

BORA DURAN



METİN UCA

Ah benim küçük güzel Berkin kardeşim, 16 kilo kalan kuş gibi vücudunla Türkiye'nin ölümsüzlerinden biri oldun ya 

İSMAİL KÜÇÜKKAYA

Berkin... Tek bir çocuğun canı bile bütün iktidar ilişkilerinden daha değerli, daha anlamlıdır. Bütün makamlardan da...! Bu sabah bir çocuk hayalleri ve düşleriyle öldü. O çocuğun elinden alınan yaşamı dert olmalıdır hepimize, vicdanımıza taş gibi oturmalıdır.

BURÇİN TERZİOĞLU

Berkin uyansaydı her şey düzelecekti sanki. Birileri utanacak. Birileri fark edecekti yanlışları. Sanki yüzsüzler arsızlar hırsızlar kötüler af dileyecekti Berkin’den. Şükredecektik onun sihrine. Değişecekti dünya, yeşerecekti ülkem.

Kaynak: Haber365

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 21:24
  1. Berkin Elvan
  2. Şehit Eren Bülbül
  3. METİN UCA
  4. BORA DURAN
  5. ELÇİN SANGU
  6. İSMAİL KÜÇÜKKAYA
  7. BURÇİN TERZİOĞLU
  8. Gezi Parkı
  9. Eren Bülbül
  10. Gezi eylemleri
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