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Bergama’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir’in Bergama ilçesinde, bir aracın motosiklete arkadan çarpması sonucu yaşanan kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

28 Haziran 2017 Çarşamba 10:11
Bergama’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, İzmir’in Bergama ilçesinde V.D yönetimindeki 45 VU 646 plakalı araç, motosikleti ile Tekkedere Mahallesi’ne dönmekte olan Cemil Sarıkaya yönetimindeki motosiklete arkadan çarptı. Kazada motosikletin arkasında oturan Kifaye Sarıkaya olay yerinde hayatını kaybederken motosiklet sürücüsü eşi Cemil Sarıkaya ise ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince önce Bergama Faruk İlker Devlet Hastanesine kaldırılan Cemil Sarıkaya burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile İzmir Çiğli Bölge Hastanesine sevk edildi. 45 VU 646 plakalı aracı ile motosiklete arkadan çarpan V.D., jandarma tarafından gözaltına alınarak Zeytindağ Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 10:11
  1. İzmir
  2. Bergama
  3. Sarıkaya
  4. Çiğli
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