Beresindeki saç telinden kimliği tespit edildi

Yılbaşı gecesi Reina'da katliam yapan saldırganın kimliği beresindeki saç ve doku örneklerinden tespit edildi.

Beresindeki saç telinden kimliği tespit edildi
Eklenme: 09 Ocak 2017, 09:16
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Yılbaşı gecesini kana bulayan DAEŞ'li terörist Horasani kod adlı Abdulkadir Masharipov'u bulmak için teyakkuza geçen Emniyet, DAEŞ'in Silivri'de hücresini çökertti. Terör örgütünün eğitim için kullandığı çiftlikte yakalanan zanlıların bir kısmının Reina saldırganıyla bağlantılı olduğu ifade edildi.

Eldiven taktığı için olay yerinde herhangi bir parmak izi bulunamayan katilin kimliği Reina'da çıkarttığı beresindeki saç ve doku örneklerinden tespit edildi. Teröristin saldırıda kullandığı silahın seri numarasının da silindiği belirlendi.

 
Etiketlerİstanbulreinareina saldırısı
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