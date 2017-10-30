Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bereketten Erciyes de nasibini alacak

Gazeteci Mahmut Sabah, kış ayının bol karlı geçmesinin beklendiğini ifade ederek, “Tahminler çıkarsa, kar bereketinden Erciyes de nasibine düşeni alacak” dedi.

30 Ekim 2017 Pazartesi 11:32
Bereketten Erciyes de nasibini alacak

Dünya gazetesi yazarı Mahmut Sabah, bu kış ayının bol yağışlı ve karlı geçmesinin beklendiğini ifade ederek, “Tahminler doğru çıkarsa, kapıdaki kışın yağış bereketinden Erciyes de nasibine düşeni alacak” dedi.

Soğuk havanın yüzünü iyice göstermeye başladığını söyleyen Mahmut Sabah, Türkiye'nin önümüzdeki aylarda bol yağışlı, karlı bir kışa sahne olacağının tahmin edildiğini söyledi. Tahminlerin tutması halinde, Erciyes Kayak ve Kış Sporları Turizm Merkezi’nin bölge turizmine canlılık geleceğini belirten Sabah, “Tahminler doğru çıkarsa, kapıdaki kışın yağış bereketinden Erciyes de nasibine düşeni alacak ve de, sağlıklı bir kayak sezonu için dağdaki yapay kar araçlarına gerek kalmayacak.” İfadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 11:32
  1. Mahmut Sabah
  2. kış sporları
  3. Erciyes Kayak ve Kış Sporları Turizm Merkezi
    İtirafçı polis: Gülen, Çin'e giderek ölecek...
    İtirafçı polis: Gülen, Çin'e giderek ölecek...
    İhsan Şenocak'ı görevden alan Diyanet, Fatih Altaylı'dan 'Aferin'i kaptı
    İhsan Şenocak'ı görevden alan Diyanet, Fatih Altaylı'dan 'Aferin'i kaptı
    İstifa sonrası Barzani'den ilk açıklama
    İstifa sonrası Barzani'den ilk açıklama
    'Ucuz et'te ayrıntılar netleşti, işte fiyatlar
    'Ucuz et'te ayrıntılar netleşti, işte fiyatlar
    İyİ Parti'den 'Osman Pamukoğlu' açıklaması
    İyİ Parti'den 'Osman Pamukoğlu' açıklaması
    FETÖ imamı itiraf etti: Yüzde 90'ı FETÖ'cü
    FETÖ imamı itiraf etti: Yüzde 90'ı FETÖ'cü
    Fatih Erbakan: Parti kuracağım
    Fatih Erbakan: Parti kuracağım