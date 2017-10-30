Bereketten Erciyes de nasibini alacak

Dünya gazetesi yazarı Mahmut Sabah, bu kış ayının bol yağışlı ve karlı geçmesinin beklendiğini ifade ederek, “Tahminler doğru çıkarsa, kapıdaki kışın yağış bereketinden Erciyes de nasibine düşeni alacak” dedi.

Soğuk havanın yüzünü iyice göstermeye başladığını söyleyen Mahmut Sabah, Türkiye'nin önümüzdeki aylarda bol yağışlı, karlı bir kışa sahne olacağının tahmin edildiğini söyledi. Tahminlerin tutması halinde, Erciyes Kayak ve Kış Sporları Turizm Merkezi’nin bölge turizmine canlılık geleceğini belirten Sabah, “Tahminler doğru çıkarsa, kapıdaki kışın yağış bereketinden Erciyes de nasibine düşeni alacak ve de, sağlıklı bir kayak sezonu için dağdaki yapay kar araçlarına gerek kalmayacak.” İfadelerini kullandı.