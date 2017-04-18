Beratcan cinayetinde karar açıklandı!

İstanbul Kartal'da kaybolduktan 15 gün sonra su kuyusunda cansız bedeni bulunan 10 yaşındaki Beratcan Karakütük'ün öldürülmesi ile ilgili soruşturmada anne Türkan Karakütük ve servis şoförü sevgilisi Ersin Kaşıkçı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

KAN DONDURAN İFADELER

Beratcan Karakütük’ü nasıl öldürdüğünü duruşmada anlatan cinayet zanlısı Ersin Kaşıkçı, “Ellerini, ayaklarını ve ağzını bantladım. Yol kenarındaki dereye götürdüm. Suyun içine soktum. Birkaç dakika sonra hareketsiz kaldı ve öldü” demişti.

Servis şoförü Ersin Kaşıkçı ile ilişkisi ortaya çıkan anne Türkan Karakütük ise “Benim çocuğumun ölümüyle ilgili hiçbir ilgim yok. Yaşadığım ilişki, gizli saklı değildi” ifadelerini kullanmıştı.

Tutuklu yargılalan Kaşıkçı da Beratcan’ın, annesi ile kendisini ilişkiye girerken gördüğünü bunun üzerine anne Karakütük’ün kendisine “Kocam duyarsa ikimiz de mahvoluruz. Çocuğu bir şekilde hallet. Gerekirse öldür” dediğini iddia etmişti.