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Berat Albayrak'tan Suudi Arabistan örneği

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, petrol ve doğalgaz arama çalışmalarının sadece Karadeniz'de değil, Akdeniz'de de yapılacağını söyleyerek, "Arayan bulur, ben hep bunu söylüyorum. 1930'larda Suudi Arabistan'da umutlarını tam yitirdikleri an petrolü buldular." dedi.

10 Ağustos 2017 Perşembe 18:08
Berat Albayrak'tan Suudi Arabistan örneği

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Habertürk canlı yayınında Veyis Ateş'in konuğu oldu.

Petrol ve doğalgaz arama çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Bakan Albayrak, çalışmalarda farklı tekniklerin kullandığını ifade etti. Türkiye'nin kendi sondaj gemisine sahip olacağına işaret eden Bakan Berat Albayrak, çalışmalar sonunda başarıya ulaşılacağının mümkün olduğunu belirtti.

"SADECE KARADENİZ DEĞİL AKDENİZ'DE DE..."

Bakan Berat Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

"Bölge ne kadar sıcak bir bölge olursa olsun. Bölgemizde potansiyeli olan birçok alan varsa, bunu politikamızın içerisine koyduk. Sadece Karadeniz değil Akdeniz'de de petrol aramalarında daha aktif olacağız. Gerek başka ülkelerle, gerek kendimiz kazacağız. Aramacılık ve sondajda daha etkili olacağız.

SUUDİ ARABİSTAN ÖRNEĞİ

Eski Türkiye'ye bakacak olusak, bu yaptıklarımız yeni yolculuğun büyük adımları. Türkiye artık üst gelir grubuna oynuyor. 20-30 bin dolarlardan bahsediyorsak eğer... Arayan bulur, ben hep bunu söylüyorum. 1930'larda Suudi Arabistan'da umutlarını tam yitirdikleri an petrolü buldular. Ya Allah, bismillah derseniz, yürürsünüz...

SONDAJ GEMİMİZİ ALACAĞIZ

Son çeyrekte sondaj gemimizi devreye alacağız. Şansımızı denemek, bunu yapmak zorundayız."

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 18:08
  1. berat albayrak
  2. Sudi Arabistan
  • Ahmet MuratAhmet Murat35 dk önce
    Günaydın
  • KocasolakKocasolak36 dk önce
    Allah c.c.kerim, biz elimizden geleni yapalım. Büyük Türkiyenin önünü açacak Allah c.c.Biz çalışalım, hukukun ( şeriat ) üstünlüğünü koruyalım,haka riayet edelim yeter. Başarılar bakanım. Lisanssız enerji serbestliğimahkeme kararı için de bütün bakanlığınızı kutluyorum. Tebrikler bakanım, artık evlerimizin çatısında dahi güneş enerjisi üreteceğiz. Cari açık kapanacak. Paneller yerli olsun, döviz dışarı gitmesin.
  • Hkn...Hkn...50 dk önce
    Petrol denizinin üzerindeki Suudi Arabistan zor bulduysa bizim işimiz Allaha kaldı...
  • fAHRİfAHRİ51 dk önce
    her şeye ya geç ya tersten başlıyoruz ,sayın bakan inanın çok güçlü değilseniz petrol aramak başa bela ,arar bulamazsın masrafı çoktur bela bulursun sırtlanlar kafaya çöker o ayrı bela,aslında bu paranın çok daha azı ile üniversitelerde ve özel sektörde güneş enerjisi ve pil teknolojisi üzerine yoğunlaşsak bana göre çok daha büyük işler başarmış oluruz
  • Bir DostBir Dost53 dk önce
    Tamam karada denizde arayalımda, nehirleri ihmal etmeyelim. Hadislere göre Fırat ta altın olduğu söyleniyor .
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