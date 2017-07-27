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Enerji Bakanı Berat Albayrak'tan sürpriz hamle! TMMOB saf dışı kaldı

Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu’nun üyelerini bundan böyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak belirleyecek. Yeni yönetmeliğe göre, komisyona seçilecek mühendis üyeleri TMMOB öneremeyecek.

27 Temmuz 2017 Perşembe 08:40
Enerji Bakanı Berat Albayrak'tan sürpriz hamle! TMMOB saf dışı kaldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yönetmeliği ile Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu’nun (UMREK) kuruluşu, üyelerinin seçimi ve görevleri belirlendi.

TMMOB SAF DIŞI KALDI

Yönetmeliğe göre, komisyona seçilecek mühendis üyeleri Türk mühendis ve mimar odaları birliği TMMOB öneremeyecek.

ÜYELER NASIL SEÇİLECEK

Bunun yerine yönetmeliğe göre komisyona üye olarak seçilmek isteyen meslek odalarına üye maden, jeoloji, jeofizik, harita, metalürji mühendisleri direkt MİGEM’de oluşturulan yeterlilik ve seçim komitesine başvuracak. Komite de komisyon için 4 aday önerecek. Bu adaylar arasından komisyona 2 üye seçilecek.

YETKİ BAKANDA

Komisyon üyelerinin seçiminde tek yetkili ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olacak.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 08:40
  1. Berat Albayrak
  2. Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu
  3. TMMOB
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