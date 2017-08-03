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YEKA'nın ihalesi bugün gerçekleşiyor

Müjdesini Enerji ve Tıbbi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın verdiği Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) için açık eksiltme ihalesi bugün gerçekleşiyor.

03 Ağustos 2017 Perşembe 08:55
YEKA'nın ihalesi bugün gerçekleşiyor

Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) için açık eksiltme ihalesi bugün yapılacak.

1000 megavatlık YEKA bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin ihalede dünya rüzgar pazarının yüzde 90’ını elinde bulunduran 8 şirket yarışacak. Rüzgar YEKA’sı yarışmasını kazanacak firma, 1 milyar doların üzerinde rüzgar tesisi yatırımı yapacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın, “Türkiye’yi yenilenebilir enerji teknolojilerinin üretim üssü haline getireceğiz” diyerek açıkladığı projesi için 8 rüzgar türbini üreticisi teklif verdi.

Kilovatsaat başı tavan fiyatın 7 dolar/centten başlayacağı ihaleyi kazanan konsorsiyum, yüzde 65 yerlilik oranını şart olmak üzere 100 milyon doların üzerinde yatırım maliyeti olan bir rüzgar türbin fabrikası kuracak.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 08:55
  1. Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları
  2. Berat Albayrak
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