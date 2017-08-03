YEKA'nın ihalesi bugün gerçekleşiyor
Müjdesini Enerji ve Tıbbi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın verdiği Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) için açık eksiltme ihalesi bugün gerçekleşiyor.03 Ağustos 2017 Perşembe 08:55
Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) için açık eksiltme ihalesi bugün yapılacak.
1000 megavatlık YEKA bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin ihalede dünya rüzgar pazarının yüzde 90’ını elinde bulunduran 8 şirket yarışacak. Rüzgar YEKA’sı yarışmasını kazanacak firma, 1 milyar doların üzerinde rüzgar tesisi yatırımı yapacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın, “Türkiye’yi yenilenebilir enerji teknolojilerinin üretim üssü haline getireceğiz” diyerek açıkladığı projesi için 8 rüzgar türbini üreticisi teklif verdi.
Kilovatsaat başı tavan fiyatın 7 dolar/centten başlayacağı ihaleyi kazanan konsorsiyum, yüzde 65 yerlilik oranını şart olmak üzere 100 milyon doların üzerinde yatırım maliyeti olan bir rüzgar türbin fabrikası kuracak.