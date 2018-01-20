Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Berat Albayrak: Hüsrana uğrayacaklar

Bakan Berat Albayrak, Twitter hesabından "Zeytin Dalı" operasyonuyla ilgili açıklama yaptı.

20 Ocak 2018 Cumartesi 20:40
Berat Albayrak: Hüsrana uğrayacaklar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından "Zeytin Dalı" operasyonuyla ilgili açıklama yaptı.

Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını baskı ve zulümden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00'dan itibaren "Zeytin Dalı Harekatı" gerçekleştirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti, kendine yönelen her türlü tehditi ortadan kaldırma irade ve gücüne sahiptir. Gücümüzü ve kararlığımızı sınayanlar, hüsrana uğrayacaktır. Allah, kahraman Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun." dedi.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 20:40
  1. Suriye
  2. PKK
  3. PYD
  4. Berat Albayrak
  5. DEAŞ
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ÖSO çatışmaya başladı
    1. ÖSO çatışmaya başladı
    2. Terör örgütü yok olacak
    3. Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan Zeytin..
    4. Bakan Soylu: Allah evlatlarımıza..
    5. Terör örgütü PKK/PYD-YPG Afrin'de..
    6. Kaçarak teslim olmaya başladılar
    7. Mustafa Cengiz kimdir?
    8. Osmanlıspor- Evkur Yeni Malatyaspor..
    9. Berat Albayrak: Hüsrana uğrayacaklar
    10. Galatasaray'da yeni başkan belli oldu!
    11. Askeri hava üssüne kara taarruzu başladı
    12. F-16'lar peş peşe havalandı
    13. Afrin harekatıyla ilgili İran'dan..
    14. Dünya Afrin harekatını konuşuyor!..
    15. Hükümet'ten Zeytin dalı harekatı..
    16. PKK'ya yardıma gelen konvoy vuruldu
    17. Komuta bizzat Org. Hulusi Akar'da
    18. Çavuşoğlu'ndan çok sert açıklama
    19. Diyanet'ten 'Afrin' kararı! Bütün..
    20. Türk jetleri askeri havaalanını vurdu!
    Türkiye'nin Afrin için B planı hazır
    Türkiye'nin Afrin için B planı hazır
    İsrail özür diledi! 'Üzgün ve pişmanız'
    İsrail özür diledi! 'Üzgün ve pişmanız'
    Dilipak 'sevmez' dedi ve ekledi: Erdoğan'a karşı kışkırtıyor!
    Dilipak 'sevmez' dedi ve ekledi: Erdoğan'a karşı kışkırtıyor!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan o slogana çok kızdı: Şımarmayın
    Cumhurbaşkanı Erdoğan o slogana çok kızdı: Şımarmayın
    Rus uçakları Türkmenleri vuruyor
    Rus uçakları Türkmenleri vuruyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 20.01.2018
    5 ABD askeri çatışmada öldürüldü
    5 ABD askeri çatışmada öldürüldü
    Perinçek sloganı söyledi, Cumhurbaşkanlığı adaylığını duyurdu
    Perinçek sloganı söyledi, Cumhurbaşkanlığı adaylığını duyurdu