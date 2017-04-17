Berat Albayrak: Büyük Türkiye'nin temeli atıldı

Bakan Albayrak, Anayasa değişikliğinin oylandığı referandum sonucuna ilişkin Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Büyük Türkiye’nin temeli bu tarihi günde aziz milletimizin feraseti ile atılmış oldu” değerlendirmesinde bulundu. Türk halkına teşekkürlerini sunan Albayrak, şunları belirtti:

“Cenab-ı Allah’a hamdolsun. Büyük Türkiye’nin temeli, bu tarihi günde aziz milletimizin feraseti ile atılmış oldu. Teşekkürler Türkiye. Cumhurbaşkanlığı sistemi ülkemize, milletimize hayırlı olsun. bugün millet, devlet ve 80 milyon insanımız kazanmıştır. Sandığa katılım, şeffaf oy süreci ile Türkiye dünyaya demokrasi dersi vermiştir. Artık kucaklaşma ve ‘Büyük Türkiye’ için gayret zamanıdır.”

TEİAŞ’a bağlantı

Dün Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü binasında elektrik kesintilerine anında müdahale için kurulan Koordinasyon Merkezi’ne de canlı bağlanan Albayrak, Türkiye’nin için çok önemli, kritik bir referandum geçtiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

“Bugün sistemde 21 elektrik dağıtım şirketi başta olmak üzere TEİAŞ’ın 10 yük tevzi ve 22 bölge müdürlüğü bir noktada toplanarak tüm Türkiye’ye müdahale ediyor. Bu çerçevede bu husus çok önemli, ne kadar hızlı ve başarılı bir mesai ortaya koyarsanız Türkiye tarihinde çok önemli bir yer tutacak olan bu seçimlerin başarılı bir şekilde gerçekleşmesine sebep oluruz. Demokratik, şeffaf ve yoğun katılımlı bir seçim geçiriyoruz. Bu şekilde seçim geçiren dünyadaki nadir ülkelerden biri olmak bize ayrı bir yük yüklüyor. Türkiye’yi muassır medeniyetler seviyesine çıkarmaya çalıştığımız bu yolda ortaya koyulan mesaiden dolayı herkese teşekkür ediyorum.”

(Yeni Şafak)