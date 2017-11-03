Berat Akbayrak'tan Kılıçdaroğlu'na sert cevap

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'de toplam üretilen elektrikte yerli kömürün payının yüzde 16'ya ulaştığını, üretimde 80 milyon ton bandını aşmayı hedeflediklerini belirterek, üstü kapalı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. 7. Uluslararası Doğalgaz Kongre ve Fuarı'nda (INGAS 2017) konuşan Albayrak, yerli kömür dendiğinde belirli bir kesimin kıyameti kopardığını vurgulayarak, şöyle konuştu: "Yatırımından bahsettiğimizde çevrecilik maskesi altında, istemezükçü zihniyet var ya... İşin komik tarafı ne biliyor musunuz? İthal kömürle ilgili yatırım dediğinizde ses çıkarmıyorlar, bununla ilgili bir eylem görmedim. Yerli kömürü artıracağımızı söyleyince ortaya çıkıyorlar. Dillerine Zonguldak'ı doladılar. Sadece Zonguldak değil, tüm kömür üretim alanlarında, istihdamı, üretimi ve katma değeri artıracak bir modeli hayata geçiriyoruz."

İKİNCİ LNG DEVREYE GİRİYOR

Türkiye'nin doğalgaz depolama alanında tarihi adımlar attığını ifade eden Albayrak, "Kasım veya aralık gibi ikinci yüzer LNG santralini devreye alıyoruz. Tuz Gölü'nün ikinci fazı 2019'da bitiyor. Silivri'deki kapasite artırma çalışmalarımız da devam ediyor. 2021-2022'de yıllık 10 milyar metreküpün üzerinde depolamayla Türkiye enerjide başka bir yere gidiyor" dedi. Albayrak, yıllık doğalgaz tüketiminin en az yüzde 20'sini depolayarak arz güvenliği sorununu kökten çözmeyi hedeflediklerini dile getirerek, şöyle konuştu: "En kötü güne hazır olacağız. Türkiye, a veya b senaryosuna değil, z senaryosuna da hazır olacak şekilde bir stratejiyle yürümek zorunda. Bazı bölge ülkelerinin izlediği gerginlik politikalarına rağmen biz aklıselimin hakim olduğu bir enerji diplomasisi ile Doğu Akdeniz gazının ticarileşmesi için her türlü iş birliğine açık olduğumuzu belirttik."

TÜRKİYE AB İÇİN EN GÜVENİLİR ORTAK ÜLKE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 2019-2020'de tamamlanması planlanan Türk Akım Projesi'nin tarafların anlaşması durumunda Avrupa'nın doğalgaz arz güvenliğine katkıda bulunacağını söyledi. Albayrak, "Geliştirdiğimiz bu projeler, enerji uzmanlarının dile getirdiği 'Avrupa'nın enerji arz güvenliği Türkiye'den başlar' tezini doğrulamaktadır. Türkiye bölgenin enerjide anahtar ülkesi. Türkiye, günlük siyasi tartışmalarla, konjonktürel gelişmelerle veya geçici siyasi endişelerle değerlendirilmeyecek kadar önemli bir bölgesel aktör ve güvenilir ortak" dedi.

DOĞALGAZ DAHA DA UCUZLAYABİLİR

Satıcılardan çok alıcıların piyasayı domine ettiği bir yöne doğru gidildiğini anlatan Albayrak, "Türkiye bu piyasada daha aktif oluyor. Ülkemizin elinde bulundurduğu alıcı gücüyle, gaz inşallah daha da ucuzlayacak. Şehirlerde hane halkı da sanayi de daha ucuz gaz kullanacak" dedi. Türkiye'nin 10 yıl sonra enerji ihraç eden bir ülke olabileceğini aktaran Albayrak, bu kapsamda 2015'te sisteme verilen günlük 190 milyon metreküp doğalgaz kapasitesinin, yılsonu 288 milyona çıkacağını bildirdi. Albayrak, çıtayı yükselttiklerini dile getirerek, "Ulusal şebekeye 400 milyon metreküp gaz sağlayacak kapasiteye sahip gelişmiş sistemi bitirmek için yatırımları hızla hayata geçiriyoruz" dedi.

KİMSE AKDENİZ'İ KENDİ DENİZİ SANMASIN

Arama ve sondaj alanında Türkiye'nin tarihi bir sürecin eşiğinde olduğunu belirten Albayrak, şöyle konuştu: "Bu yıl bitmeden envanterimize katacağımız ilk sondaj gemimizle Akdeniz'de 2018'de ilk derin deniz sondajını gerçekleştireceğiz. Bu birilerini rahatsız ediyor, edecek. Türkiye daha sondajı yapmadan, 'Türkler gaz buldu' yaygarası koparılmaya çalışıldı. Siyaseten bu manipülatif haberlerin arkasında neler olduğunu biliyoruz. İnşallah biz adımları bilimsellik içinde atarsak, o gün gelecek. Kimse Akdeniz'i babasının denizi sanmasın. Uluslararası hukuktan kaynaklı münhasır ekonomik alanlarımızda ve KKTC'nin ruhsatlı sahalarında arama yapacağız. Allah nasip eder de gazı bulursak, kimse merak etmesin, halkımızla bu müjdeyi de ilk biz paylaşacağız."

TÜRKİYE DÜNYAYI KISKANDIRAN BİR PERFORMANSLA BÜYÜYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak dün Beyoğlu Belediyesi'nce düzenlenen 9'uncu Beyoğlu Sohbetleri kapsamında verilen akşam yemeğine katıldı. Türkiye'nin son 15 yılda yüzde 6 seviyesinde ekonomik büyüme gerçekleştirdiğini belirten Albayrak, "Dünyayı kıskandıran bir performans, birileri kabul etmese de" dedi. "Versiyon 2.0 bitti artık" ifadesini kullanan Albayrak, şöyle konuştu: "Türkiye, alt gelir grubundan orta gelir grubuna çıktı artık. Türkiye, bu yeni düzende bir üst lige çıkacaksa Versiyon 3.0 için 10, 20, 50 yıllık planlamayı ortaya koymak zorundayız. Partimizin başında çok güçlü ve kararlı bir lider var. Bize de düşen buna katkı yapmak."