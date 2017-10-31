Benzine yapılan zamlar haddini aştı

Son yapılan zamlarla birlikte benzinin litresi İstanbul'da 5.36 liradan 5.48 liraya, İzmir'de 5.38 liradan 5.50 liraya yükseldi. Son yapılan zamların isyan noktasına getirdiği vatandaş sürekli artış gösteren benzin ve motorin fiyatlarının bir an önce olması gereken düzeylere inmesini istiyor.

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında İstanbul'da benzinin litre fiyatı 4.83, Ankara'da 4.88 ve İzmir'de 4.86 liraydı.

2017’DE YAPILAN ZAMLAR

Benzin fiyatlarındaki artış 2017 yılının başından itibaren hız kazandı. 2017 yılında benzine gelen ilk zam 10 Ocak’ta yapıldı. O tarihte benzinin litre fiyatına 7 kuruş zam geldi. Böylece Ankara'da litresi 5.22 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5.29 lira, İstanbul'da 5.17 liradan 5.24 liraya, İzmir'de ise 5.19 liradan 5.26 liraya çıkmıştı.

AYNI AY İÇERİSİNDE 2 ZAM

13 Ocak 2017’de ise benzine 15 kuruşluk ikinci bir zam daha geldi. Aynı ay içerisinde yapılan ikinci zamla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul’da 5.24 liradan 5.39 liraya, Ankara’da 5.29 liradan 5.44 liraya çıktı. İzmir’de ise 5.26 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5.41 liraya yükseldi. Aynı tarihte motorine ise 13 kuruşluk zam yapılmıştı.

Ocak ayında yapılan zammın ardından Şubat ayında benzinin litre fiyatına 11 kuruş indirim geldi. İndirim sonrası benzinin litresi İstanbul'da 5,21 liraya, Ankara'da 5,26 liraya, İzmir'de 5,24 liraya düştü.

14 Mart 2017 itibariyle benzinin litre fiyatına 9 kuruşluk daha indirim yapılmıştı. Böylece benzinin litresi İstanbul'da 5,21'den 5,12 liraya, Ankara'da 5,26’tan 5,17 liraya ve İzmir'de 5,24'den 5,15 liraya gerilemişti.

NİSAN VE MAYIS AYLARINDA ZAMLAR BİRBİRİNİ İZLEDİ

Benzinin litre fiyatlarına yapılan zamlar Nisan ayında da kendisini gösterdi. 10 Nisan 2017 itibariyle benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 10 kuruş zam geldi.

2017 Mayıs ayında da benzinin litre fiyatına 6, motorinin litre fiyatına ise 7 kuruş zam geldi.

ZAMLAR İNDİRİMLERİ AŞTI

Nisan ve Mayıs ayında yapılan zamların ardından 1 Haziran’da benzinin litre fiyatında 12 kuruş, motorin de 15 kuruş indirim gerçekleşti.

16 Haziran’da yapılan 9 kuruşluk indirimle birlikte uzun bir süre sonra benzin fiyatları 5 liranın altına inmişti.

5 Temmuz’da benzinin litre fiyatına 13 kuruş daha zam yapıldı. Yapılan indirimlerle birlikte 5 liranın altına inen benzin fiyatları yine 5 lirayı aşarak İstanbul'da 4,94 liradan 5,07 liraya, Ankara'da 4,98 liradan 5,11 liraya ve İzmir'de 4. 96 liradan 5.09 liraya yükseldi.

Benzinin ve motorinin litre fiyatına yapılan zamlar Eylül ayında da aynı yönde seyretti. 5 Eylül 2017 itibariyle benzinin litre fiyatına 9 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 7 kuruşluk zam geldi.

SON ZAM DÜN YAPILDI

Benzine ve motorine yapılan son zam dün yapıldı. 30 Ekim 2017 gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatı 12 kuruş, motorinin litre fiyatı 18 kuruş zamlandı. Böylece İstanbul'da 5.36 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5.48 lira oldu. Ankara'da ise litresi ortalama 5.41 lira olan benzinin litre fiyatı 5.53 liraya çıktı. İzmir'de de 5.38 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5.50 liraya yükseldi.

Benzinin yanı sıra motorinde zamlardan nasibi aldı. Motorinin litre fiyatı İstanbul'da 4.74 liradan 4.92 liraya, Ankara'da 4.79 liradan 4.97 liraya ve İzmir'de 4.78 liradan 4.96 liraya çıktı.

Lokman Özdemir / yeniakit.com.tr