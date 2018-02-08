Benzine 16 kuruş indirim

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,85 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,69 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,79 liradan 5,63 liraya, İzmir'de 5,81 liradan 5,65 liraya düşecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Benzinin litre fiyatına en son 25 Ocak'ta 12 kuruş zam yapılmıştı.