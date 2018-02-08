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Benzine 16 kuruş indirim

Benzinin litre fiyatında, bu gece yarısından geçerli olmak üzere 16 kuruş indirim yapıldı.

08 Şubat 2018 Perşembe 16:11
Benzine 16 kuruş indirim

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,85 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,69 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,79 liradan 5,63 liraya, İzmir'de 5,81 liradan 5,65 liraya düşecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Benzinin litre fiyatına en son 25 Ocak'ta 12 kuruş zam yapılmıştı.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 16:11
  1. benzinin litre fiyatı
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  • AliAli1 sa önce
    Benzine değil motorin işe lpg ye indirim gelsin
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