Benzin zammı yüzünden yağma başladı!

Meksika Ulusal Mağazalar Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, başkent Meksiko'da ve ülkenin diğer kentlerinde 79 mağazanın yağmalandığı, 170 mağazanın kapatıldığı ya da kuşatıldığı bildirildi.
Veracruz eyaletinin Gulf Coast kenti ticaret odası da eyalette bakkal, süpermarket ve büyük mağazalar dahil 50 işletmenin yağmalandığını, giysi, gıda, çamaşır makinesi, televizyon, DVD çalar ve buzdolaplarını yağmalayan kalabalığa engel olunamadığını açıkladı.
Veracruz eyalet yönetimi, bölgede takviye polis ekiplerinin görevlendirildiğini, yağmalama olaylarına karışan 14 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.
Ülke genelinde düzenlenen gösterilerde de protestocuların ana yolları kapattığı, lastik yaktığı ve benzin istasyonlarını bastığı belirtildi.