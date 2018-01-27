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Benzin kritik sınırı aştı

Benzin, peş peşe gelen zamların ardından ilk kez 6 lirayı geçerek Hakkari’de 6.02 lirayı gördü.

27 Ocak 2018 Cumartesi 17:38
Benzin kritik sınırı aştı

Benzin, son yapılan 12 kuruşluk zam sonrasında ilk kez 6 lira sınırını aştı. Hakkari'nin Çukurca ve Şemdinli ilçelerinde 1 litre benzinin fiyatı zam sonrasında 6.02 liraya yükseldi.

 MOTORİNE DE ZAM BEKLENİYOR

Uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarının artması, benzinin ardından motorinde de zammı tetikledi. Sektör temsilcileri, motorinde hafta başında 8-10 kuruş arasında zammın gündeme geldiğini belirterek, net rakamın bugün belli olacağını söyledi.

Gazete Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, dolar kurunun düştüğü, brent petrolün 70 dolarlar düzeyinde seyrettiği bir dönemde benzine ve motorine peş peşe gelen zamlar, kafa karışıklığını da tepkileri de artırdı.

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 17:38
  1. benzin
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