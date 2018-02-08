Benzin fiyatlarına 16 kuruşluk indirim
PÜİS'ten benzin fiyatlarına yönelik indirim duyurusu geldi. Yapılan açıklamaya göre benzin fiyatlarına yarından geçerli olmak üzere 16 kuruş indirim yapılması bekleniyor.08 Şubat 2018 Perşembe 09:18
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) internet sitesinde yer alan duyuruda, "09.02.2018 Cuma gününden geçerli olmak üzere Benzin grubunda 16 kuruş fiyat indirimi beklenmektedir. 08.02.-09.02.2018 tarihlerinde motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor" denildi.
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